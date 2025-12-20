Tabla triangulares tras tropiezo de Olimpia vs Motagua; Real España 'celebra'

Tegucigalpa, Honduras.

¡Real España 'celebra'! El Olimpia tropezó este sábado 20 de diciembre y su pase a la final no se dio esta noche en el Estadio Nacional. Los Albos igualaron 1-1 ante el Motagua por la jornada 4 de las triangulares del Torneo Apertura 2025. El Ciclón Azul comenzó ganando en el encuentro con un golazo de Rodrigo 'Droopy' Gómez al cierre del primer tiempo. Sin embargo, los Albos mostraron una nueva versión en la segunda etapa y encontraron la igualdad por medio de José Mario Pinto. Por lo que, con este resultado, el Real España se mantiene con vida en las triangulares del Grupo A. La Máquina tiene pendiente sus duelos ante el Motagua el próximo 24 de diciembre en San Pedro Sula y luego tiene que regresar al Nacional para medirse al Olimpia.

Pese al empate en Tegucigalpa, el Olimpia se mantiene en el liderato del primer encasillado con 7 puntos. Los Albos aún se mantienen invictos y se jugarán el pase en las últimas jornadas de esta fase. Por su parte, el Real España es segundo lugar de la tabla con 3 unidades tras dos partidos disputados. Los Aurinegros cayeron en su debut ante Olimpia (0-1) en San Pedro Sula y posteriormente golearon al Motagua en el Nacional (3-0); le quedan 6 puntos por jugarse. Los Azules, ya sin opciones de clasificar, solo se juegan el orgullo para su último partido que se jugará precisamente ante la Máquina. Ambos se miden el miércoles 24 de diciembre. A los sampedranos solo les funciona la victoria y, de empatar en ese clásico, Olimpia avanzará a la final.

Tabla de posiciones de las triangulares del Apertura 2025