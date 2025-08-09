María Elvira Salazar estalla tras declaración de Rixi Moncada sobre Venezuela

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La congresista estadounidense María Elvira Salazar arremetió este sábado contra Rixi Moncada, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), acusándola de tener afinidad con regímenes socialistas en América Latina. “Entre su admiración por Fidel (Castro) y su agradecimiento profundo a (Nicolás) Maduro, Rixi Moncada ya dejó claro hacia dónde quiere arrastrar a Honduras: al mismo infierno socialista que destruyó a Cuba y Venezuela”, declaró Salazar.

La legisladora republicana advirtió que dicho modelo político “solo trae hambre, represión y exilio masivo”, asegurando que en Venezuela “el ciudadano promedio ha perdido más de 15 libras por la escasez” y que en Cuba “la gente vive sin luz, sin comida y con el único sueño de escapar”. Finalmente, Salazar hizo un llamado a la población hondureña para que no permita que el país “caiga en las garras de otro tirano”. “Decirle sí a Rixi es decirle sí a Maduro y al castrismo”, concluyó.

Rixi Moncada: "Tenemos buenas relaciones con Venezuela"

Lo expresado por la congresista estadounidense se dio en respuesta a las declaraciones de Rixi Moncada, quien afirmó que el Gobierno de Honduras mantiene buenas relaciones diplomáticas con el Ejecutivo que presidente Nicolás Maduro en Venezuela.