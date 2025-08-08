  1. Inicio
Rixi Moncada tilda de "deshonesto" a Salvador Nasralla

Moncada dijo que es lamentable que Nasralla participe en una papeleta electoral “en igualdad de condiciones” con otros candidatos presidenciales.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Rixi Moncada, candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), arremetió contra el aspirante liberal Salvador Nasralla, a quien acusó de “mentir miserablemente” y de ser “deshonesto”.

Según Moncada, es lamentable que Nasralla participe en una papeleta electoral “en igualdad de condiciones” con otros candidatos presidenciales.

"Salvador Nasralla miente miserablemente, es deshonesto y es una lástima que participe en una papeleta electoral en igualdad de condiciones", cuestionó.

También expresó plena confianza en que su partido logrará imponerse en los próximos comicios generales del próximo 30 de noviembre en Honduras.

“Lo vamos a derrotar con el apoyo del pueblo hondureño en los 18 departamentos del país”, aseguró, subrayando la estructura territorial y el respaldo popular que, según ella, mantiene Libre.

El presidenciable liberal no se ha pronunciado tras las declaraciones de la aspirante oficialista, quien el jueves participó en un conversatorio con estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

