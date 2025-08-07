Gerardo Torres, en el "ojo del huracán" tras mostrar su currículum en redes

Tegucigalpa, Honduras.

Gerardo Torres, vicecanciller de Política Exterior de Honduras, se convirtió en tendencia ayer tras protagonizar en redes sociales un cruce de palabras con el abogado Rafael Jerez.

La disputa motivó al vicecanciller a publicar su hoja de vida profesional en su cuenta de X, generando una ola de críticas sobre su perfil académico y el cargo que actualmente ocupa.

En un inicio, Torres acusó a Jerez de disfrazarse de analista, lo que llevó al abogado a responderle: “Con gusto comparamos públicamente hojas de vida cuando querrás, para que se vea por qué cada quien ha llegado donde ha llegado”.

El vicecanciller aceptó el reto y publicó su currículum en la red social. En cuestión de segundos, diversos usuarios señalaron la ausencia de formación específica en relaciones internacionales o diplomacia, y cuestionaron los criterios utilizados para su nombramiento.