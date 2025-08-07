Gerardo Torres, en el "ojo del huracán" tras mostrar su currículum en redes

Gerardo Torres, vicecanciller de Política Exterior de Honduras, se convirtió en tendencia ayer tras protagonizar en redes sociales un cruce de palabras con el abogado Rafael Jerez.
La disputa motivó al vicecanciller a publicar su hoja de vida profesional en su cuenta de X, generando una ola de críticas sobre su perfil académico y el cargo que actualmente ocupa.
En un inicio, Torres acusó a Jerez de disfrazarse de analista, lo que llevó al abogado a responderle: “Con gusto comparamos públicamente hojas de vida cuando querrás, para que se vea por qué cada quien ha llegado donde ha llegado”.
El vicecanciller aceptó el reto y publicó su currículum en la red social. En cuestión de segundos, diversos usuarios señalaron la ausencia de formación específica en relaciones internacionales o diplomacia, y cuestionaron los criterios utilizados para su nombramiento.
Dale @RafaJerezHn está bueno, te paso la que tiene @CancilleriaHN es pública (solo es de pedirla). Ya tiene 4 años, hay que agregarle lo de Vice Canciller, la coordinación en CELAC y el grado de Embajador.— Gerardo Torres Zelaya (@gtorreszelaya1) August 7, 2025
Según la información compartida por el propio vicecanciller, obtuvo su título de periodista en 2004 por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y posteriormente cursó estudios de especialización en periodismo en Guatemala y Costa Rica.
En 2020 completó una maestría en Investigación Económica y Social en la misma casa de estudios donde se graduó como periodista.
Comentarios y reacciones por parte de los usuarios
“Se llama economista sin serlo. No tiene formación en diplomacia ni relaciones internacionales”, comentó una usuaria. “¿Ya ven cómo el discurso pesa más que el CV?”, fue otro de los comentarios en la publicación.
Además, otra internauta calificó la publicación como impropia de un funcionario de alto nivel, argumentando que “rompe el principio de neutralidad institucional” y “degrada el debate público con ataques personales”.
Asimismo, hubo quienes observaron aspectos técnicos del documento. “Qué mal hecho este CV. Sin fechas, ni nada. Se nota que se lo hicieron ahorita por los colores”, expresó otro usuario.
A pesar de su alta trayectoria académica vinculada a la comunicación, las críticas giraron en torno a la falta de preparación diplomática formal en su hoja de vida.
Gerardo Torres funge actualmente como vicecanciller de Política Exterior de Honduras. En los últimos años, ha estado en el ojo del huracán debido a múltiples comentarios y enfrentamientos con representantes de la oposición.