Rixi Moncada justifica su ausencia en pacto anticorrupción

Tegucigalpa, Honduras.

Con el propósito de colocar la lucha contra la corrupción en el centro del debate electoral, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) convocó a los aspirantes presidenciales de los principales partidos de oposición para suscribir un pacto por la integridad de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre. La candidata del partido oficialista Libre, Rixi Moncada , no asistió al evento.

Señaló que el pacto no debía asumirse como un gesto simbólico, sino como una obligación ética con la ciudadanía. También advirtió que el CNA vigilará el cumplimiento de cada compromiso asumido, y que no actuará como un observador pasivo.

Afirmó que no debe utilizarse la corrupción heredada como excusa para justificar la inacción y recalcó que se requiere valentía para enfrentar los intereses que han debilitado al Estado.

Al concluir el evento, Nasry Asfura afirmó que no teme ser evaluado por su historial.

Mario Rivera Callejas propuso que los candidatos de oposición apoyen una eventual postulación de Gabriela Castellanos a la presidencia.

Nelson Ávila planteó la necesidad de construir un gobierno de integración nacional.

Salvador Nasralla ratificó que la transparencia será el eje principal de su gestión y se comprometió públicamente con la instalación de la CICIH.

Mientras que Rixi Moncada escribió en la red social X: Mi hoja de vida es limpia, no me prestaré al show del @cnahonduras. No voy a legitimar con mi firma a Asfura Zablah y Nasralla Salum, voceros de la élite de poder y del corrupto bipartidismo que durante más de 130 años saqueó y mató al pueblo".

"La verdadera lucha contra la corrupción no se firma con culpables, se hace con el pueblo que ha luchado en las calles, mientras el CNA protegía al hoy condenado Juan Orlando Hernández", agregó.