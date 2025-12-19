Xabi Alonso no cuenta con él y se va del Real Madrid: ya tiene nuevo equipo

El atacante brasileño del Real Madrid, Endrick, está cerca de ser cedido al Olympique de Lyon hasta final de temporada, apunta este viernes el diario L'Équipe, que señala que ambos clubes negocian la parte del salario que asumirá la entidad francesa.
El jugador de 19 años puede llegar en los próximos días al Lyon, actualmente quinto de la liga y líder de la clasificación de la Europa League, aunque el contrato no entraría en vigor antes del 1 de enero.
Apenas utilizado por Xabi Alonso en el Real Madrid, la joven promesa formada en el Palmeiras, ha dado ya su visto bueno al traspaso e, incluso, dialogó hace unas semanas con el entrenador del Lyon, el portugués Paolo Fonseca, que busca reforzar un sector ofensivo muy mermado, según la citada información.
Barré au Real Madrid, Endrick veut rejoindre l'OL en prêt cet hiver et a donné son accord de principe il y a plus d'un mois aux dirigeants lyonnais et à Paulo Fonseca. Cette semaine, les discussions ont commencé entre les deux clubs.
El objetivo del futbolista pasa por incrementar su tiempo de juego, muy escaso en el Real Madrid, para tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección brasileña, con la que ya ha disputado 14 partidos.
L'Équipe asegura que la negociación se centra ahora en la parte del sueldo que asumiría el Lyon, cuyas arcas están bajo la estricta vigilancia de las instancias administrativas francesas tras haber incrementado el déficit en los últimos años de la mano de su anterior propietario, el multimillonario estadounidense John Textor.
Con respecto al año pasado, el Lyon ha perdido a atacantes de la talla de Alexandre Lacazette, Thiago Almada, Rayan Cherki o Georges Mikautadze.