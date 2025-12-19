Xabi Alonso no cuenta con él y se va del Real Madrid: ya tiene nuevo equipo

Madrid, España.

El atacante brasileño del Real Madrid, Endrick, está cerca de ser cedido al Olympique de Lyon hasta final de temporada, apunta este viernes el diario L'Équipe, que señala que ambos clubes negocian la parte del salario que asumirá la entidad francesa.

El jugador de 19 años puede llegar en los próximos días al Lyon, actualmente quinto de la liga y líder de la clasificación de la Europa League, aunque el contrato no entraría en vigor antes del 1 de enero.

Apenas utilizado por Xabi Alonso en el Real Madrid, la joven promesa formada en el Palmeiras, ha dado ya su visto bueno al traspaso e, incluso, dialogó hace unas semanas con el entrenador del Lyon, el portugués Paolo Fonseca, que busca reforzar un sector ofensivo muy mermado, según la citada información.