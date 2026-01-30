Tres arrestados por muerte de futbolista en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), capturó en la colonia Villa Neem, de la Ceiba, Atlántida, a tres presuntos miembros de la pandilla 18, implicados en la muerte de un futbolista en esa ciudad.

Los detenidos fueron identificados como Peludo, de 25 años y originario de El Progreso, Yoro; Nahum, de 32; y Luis, de 28 años.