Tres arrestados por muerte de futbolista en La Ceiba

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), capturó en la colonia Villa Neem, de la Ceiba, Atlántida, a tres presuntos miembros de la pandilla 18, implicados en la muerte de un futbolista en esa ciudad.
Los detenidos fueron identificados como Peludo, de 25 años y originario de El Progreso, Yoro; Nahum, de 32; y Luis, de 28 años.
Durante la inspección, las autoridades encontraron que los tres portaban un arma de fuego que, según las investigaciones, habría sido utilizada en el asesinato de un futbolista, identificado como Pablo Israel Morales Paguada, de 24 años de edad, el 22 de diciembre de 2025.
Según reportes preliminares, los sujetos habrían interceptado a Morales Paguada en la vía pública, disparándole en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.
Además, los agentes decomisaron varios paquetes con supuesta marihuana, que se presume los detenidos comercializaban en el departamento.
Los sospechosos fueron remitidos a la Fiscalía competente por suponerlos responsables de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y posesión de drogas para su tráfico ilícito.