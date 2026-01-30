Capturan a sospechoso de robar negocio en la avenida Circunvalación en SPS

San Pedro Sula, Cortés.

Un negocio de emprendedores fue víctima de un robo la mañana de este viernes 30 de enero en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula, frente a una universidad privada, hecho que se suma a la reciente ola de delitos contra establecimientos comerciales en la ciudad.

De acuerdo con comerciantes del sector, desconocidos quebraron los vidrios del local para ingresar y sustraer mercadería valorada en aproximadamente 300 mil lempiras, además de causar daños a la infraestructura del establecimiento.

El hecho quedó registrado en un video de cámaras de seguridad que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa a un hombre ingresando al negocio y llevándose diversos artículos. Las imágenes se viralizaron rápidamente, generando preocupación entre dueños de negocios de la zona.