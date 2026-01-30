Capturan a sospechoso de robar negocio en la avenida Circunvalación en SPS

Un negocio de emprendedores fue víctima de un robo la mañana de este viernes 30 de enero en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula, frente a una universidad privada, hecho que se suma a la reciente ola de delitos contra establecimientos comerciales en la ciudad.
De acuerdo con comerciantes del sector, desconocidos quebraron los vidrios del local para ingresar y sustraer mercadería valorada en aproximadamente 300 mil lempiras, además de causar daños a la infraestructura del establecimiento.
El hecho quedó registrado en un video de cámaras de seguridad que comenzó a circular en redes sociales, donde se observa a un hombre ingresando al negocio y llevándose diversos artículos. Las imágenes se viralizaron rápidamente, generando preocupación entre dueños de negocios de la zona.
Captura del presunto ladrón
Las autoridades informaron que, en horas de la tarde de este viernes, se logró identificar a un individuo del sexo masculino en el barrio El Centro, específicamente en las cercanías del Hotel Oriental.
El sospechoso fue identificado como Rodolfo Antonio Walfor Santos, quien habría sido reconocido mediante las grabaciones de cámaras de seguridad de uno de los establecimientos afectados.
Según el testimonio del propietario del negocio afectado, se trataría de la misma persona que habría cometido robos similares en otros comercios de la ciudad en días recientes.
Las autoridades indicaron que aún se encuentra en proceso la verificación de la información y la posible vinculación del sospechoso con otros hechos delictivos.
Comerciantes denunciaron que en las últimas semanas se ha registrado un aumento de robos que afectan no solo a negocios, sino también a unidades de transporte y otros sectores productivos, por lo que solicitaron mayor presencia policial y acciones preventivas.