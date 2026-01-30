Polémica por nombramientos de exfuncionarios en el BCH y Fosede

Tegucigalpa, Honduras

El nombramiento de Lesly Sarahí Cerna como directora del Banco Central de Honduras (BCH) y de Eduardo Enrique Reina García como presidente ejecutivo del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) ha generado críticas desde diversos sectores de la sociedad. Los señalamientos surgen debido a que ambas designaciones fueron realizadas a tres días de que concluyera la administración de la entonces presidenta de la República, Xiomara Castro, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la oportunidad y el procedimiento seguido para dichos nombramientos.

Las críticas hacia Cerna y Reina se han centrado en llamados a que renuncien a los cargos, en rechazo a la forma en que se concretaron sus designaciones. Con el objetivo de conocer su postura ante las peticiones de renuncia, se intentó contactar a ambos funcionarios para obtener su versión y confirmar si estarían dispuestos a dejar sus cargos tras los cuestionamientos recibidos; sin embargo, ninguno respondió a las llamadas telefónicas. Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó que el nombramiento de Cerna al frente del BCH no resulta sorpresivo, al recordar que el expresidente Juan Orlando Hernández realizó una acción similar al designar a Mirian Guzmán como directora del ente emisor antes de finalizar su último mandato. "En cuanto al Fosede sí nos extrañó, porque no se convocó para el nombramiento de una persona que no ha estado ligada a las instituciones financieras. Este es un tema eminentemente técnico y financiero; no se puede colocar a una persona solo por activismo político", señaló Urtecho. El dirigente empresarial consideró que, al menos en el caso del nombramiento de Eduardo Reina en el Fosede, podría producirse una "rectificación honrosa", decisión que, en todo caso, quedaría en manos de la administración del presidente Nasry Asfura.

Publicaiones en La Gaceta

Johana Bermúdez, diputada del Congreso Nacional, también cuestionó la designación de Reina en el Fosede, al calificarla como “algo descarado” por parte de la administración de Xiomara Castro. Reina se desempeñó como canciller de la República durante la mayor parte del gobierno de Castro, mientras que Sarahí Cerna ocupó cargos como ministra en la Secretaría del Trabajo y, posteriormente, como ministra de la Presidencia. De acuerdo con dos publicaciones en el diario oficial La Gaceta, la entonces mandataria emitió primero la cancelación del cargo de ministra de la Presidencia a Lesly Sarahí Cerna, mediante el acuerdo ejecutivo 221-2025. En esa misma edición, publicada el 23 de enero de 2026, bajo el acuerdo ejecutivo 33-2026, Castro Sarmiento acordó nombrar a Cerna como directora del Banco Central de Honduras (BCH), cargo que ejercerá a partir del 23 de enero de 2026 hasta el 23 de enero de 2028.