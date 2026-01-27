Cohep respalda gobierno de Asfura y llama a inversión

San Pedro Sula, Honduras

El sector empresarial hondureño expresó su respaldo a la toma de posesión del presidente Nasry Juan Asfura Zablah y al inicio del nuevo período de gobierno 2026–2030, al considerar que la alternancia en el poder fortalece el orden democrático, la estabilidad económica y la confianza institucional del país. En un pronunciamiento público emitido este 27 de enero, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) subrayó que el cambio de gobierno representa una señal de madurez democrática y un pilar clave para promover la inversión, generar empleo y garantizar el desarrollo sostenible.

Asimismo, reiteró su disposición de trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno para impulsar iniciativas que amplíen las oportunidades económicas y laborales. El comunicado destaca que la cooperación entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil es indispensable para enfrentar los desafíos nacionales y aprovechar las oportunidades futuras, reafirmando el compromiso del empresariado con la innovación, la inversión y la generación de empleo digno, siempre dentro del marco de la ley.

Este mensaje fue acompañado por expresiones ciudadanas desde el sector emprendedor. El joven empresario hondureño Jonathan J. Quiroz señaló que con el cierre del período de incertidumbre política se abre una nueva etapa para la economía nacional, luego de años marcados, según dijo, por la salida de empresarios, la cautela de inversionistas y el freno a la expansión de la libre empresa. Quiroz afirmó que el debate político debe dar paso a una comprensión clara del modelo económico, subrayando que el capitalismo se basa en el trabajo, la productividad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. "Un gobierno depende del pago de impuestos de sus ciudadanos, y un país es próspero cuando su gente se esfuerza por hacer bien lo que le corresponde", expresó, al comparar la cultura productiva de países como Japón con el potencial de Honduras, rica en recursos naturales. Tanto el pronunciamiento empresarial como la voz del sector emprendedor coinciden en que los próximos cuatro años representan una ventana clave para recuperar la confianza, fortalecer la libre empresa y construir crecimiento económico sostenible. "Tenemos cuatro años de oportunidades para quien entiende el poder de construir negocios y apostar por Honduras", concluyó Quiroz.