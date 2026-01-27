Cohep respalda gobierno de Asfura y llama a inversión

El sector empresarial hondureño expresó su respaldo a la toma de posesión del presidente Nasry Juan Asfura Zablah y al inicio del nuevo período de gobierno 2026–2030, al considerar que la alternancia en el poder fortalece el orden democrático, la estabilidad económica y la confianza institucional del país.
En un pronunciamiento público emitido este 27 de enero, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) subrayó que el cambio de gobierno representa una señal de madurez democrática y un pilar clave para promover la inversión, generar empleo y garantizar el desarrollo sostenible.
Asimismo, reiteró su disposición de trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno para impulsar iniciativas que amplíen las oportunidades económicas y laborales.
El comunicado destaca que la cooperación entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil es indispensable para enfrentar los desafíos nacionales y aprovechar las oportunidades futuras, reafirmando el compromiso del empresariado con la innovación, la inversión y la generación de empleo digno, siempre dentro del marco de la ley.
Este mensaje fue acompañado por expresiones ciudadanas desde el sector emprendedor.
El joven empresario hondureño Jonathan J. Quiroz señaló que con el cierre del período de incertidumbre política se abre una nueva etapa para la economía nacional, luego de años marcados, según dijo, por la salida de empresarios, la cautela de inversionistas y el freno a la expansión de la libre empresa.
Quiroz afirmó que el debate político debe dar paso a una comprensión clara del modelo económico, subrayando que el capitalismo se basa en el trabajo, la productividad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
“Un gobierno depende del pago de impuestos de sus ciudadanos, y un país es próspero cuando su gente se esfuerza por hacer bien lo que le corresponde”, expresó, al comparar la cultura productiva de países como Japón con el potencial de Honduras, rica en recursos naturales.
Tanto el pronunciamiento empresarial como la voz del sector emprendedor coinciden en que los próximos cuatro años representan una ventana clave para recuperar la confianza, fortalecer la libre empresa y construir crecimiento económico sostenible.
“Tenemos cuatro años de oportunidades para quien entiende el poder de construir negocios y apostar por Honduras”, concluyó Quiroz.
Texto íntegro: EL SECTOR EMPRESARIAL RESPALDA LA TOMA DE POSESIÓN PRESIDENCIAL Y EL INICIO DE UN NUEVO PERIODO DE GOBIERNO
Este 27 de enero de 2026, se escribe una nueva historia de Honduras, con la toma de posesión del Presidente Constitucional de la República Nasry Juan Asfura Zablah para el período 2026–2030.
En este acto solemne, el poder cambia de manos sin perder su esencia, aquí la voluntad ciudadana se transforma en mandato y el mandato en compromiso con la patria.
Para el sector empresarial, este momento simboliza y representa respeto al orden democrático, estabilidad económica y confianza en las instituciones del Estado.
La alternancia en el poder es una señal clara de madurez democrática y un pilar indispensable para fortalecer la seguridad jurídica, promover la inversión, generar empleo y garantizar el desarrollo sostenible del país.
Desde el sector productivo, felicitamos al Presidente Asfura Zablah y le reiteramos nuestra invitación y disponibilidad a trabajar junto a su Gobierno para impulsar iniciativas que generen más empleo y oportunidades para todos.
Creemos firmemente que, solo trabajando de manera articulada entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil, será posible enfrentar los desafíos nacionales y aprovechar las oportunidades que demanda el futuro.
El empresariado hondureño reitera su disposición de seguir siendo un aliado estratégico del desarrollo nacional, impulsando la inversión, la innovación y la generación de empleo digno, siempre en el marco de la ley y con profundo compromiso social.
Que este momento trascendental marque el inicio de una etapa de unidad, confianza y trabajo conjunto por una Honduras más justa.
¡Que viva la Democracia y que viva Honduras!
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de enero de 2026.