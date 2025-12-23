Matan a hermano gemelo de capturado en asalto frustrado en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

La noche de este lunes 22 de diciembre, se registró la muerte violenta de un joven en el sector que conecta la colonia Villa Neen con Satuyé, en La Ceiba, Atlántida. ​ El ahora fallecido fue identificado como Pablo Israel Morales Paguada, de 24 años de edad. Según reportes preliminares, sujetos desconocidos lo interceptaron en la vía pública, disparándole en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. Su cuerpo quedó tendido en la calle de tierra.​

El crimen ha generado particular atención debido a un nexo familiar directo con un caso policial de alto perfil ocurrido hace apenas 48 horas. Se confirmó que Pablo Israel era el hermano gemelo de Pablo José Morales, quien fue capturado el pasado sábado 20 de diciembre tras un intento de asalto frustrado contra la empresa Lácteos Queyma en esta misma ciudad.​