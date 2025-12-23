  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a hermano gemelo de capturado en asalto frustrado en La Ceiba

El fallecido fue identificado como Pablo Israel Morales Paguada, hermano de Pablo José Morales detenido el sábado por intento de asalto a un supermercado

Matan a hermano gemelo de capturado en asalto frustrado en La Ceiba

El ahora fallecido fue identificado como Pablo Israel Morales Paguada, de 24 años de edad.
La Ceiba, Atlántida.

La noche de este lunes 22 de diciembre, se registró la muerte violenta de un joven en el sector que conecta la colonia Villa Neen con Satuyé, en La Ceiba, Atlántida. ​

El ahora fallecido fue identificado como Pablo Israel Morales Paguada, de 24 años de edad. Según reportes preliminares, sujetos desconocidos lo interceptaron en la vía pública, disparándole en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. Su cuerpo quedó tendido en la calle de tierra.​

Matan a tiros a un hombre dentro de un hotel en Catacamas, Olancho

El crimen ha generado particular atención debido a un nexo familiar directo con un caso policial de alto perfil ocurrido hace apenas 48 horas.

Se confirmó que Pablo Israel era el hermano gemelo de Pablo José Morales, quien fue capturado el pasado sábado 20 de diciembre tras un intento de asalto frustrado contra la empresa Lácteos Queyma en esta misma ciudad.​

Un sticker: así fue el crimen de la ingeniera Lilian Padilla

Elementos de la Policía Nacional y Medicina Forense se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado si este asesinato es una represalia o está vinculado directamente con las actividades por las que su hermano fue detenido el fin de semana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias