Mandan a prisión a capturados por asalto frustrado en La Ceiba

Un juez de letras de esta ciudad dictó la medida de detención judicial en contra de tres individuos, señalados como los responsables de un violento intento de asalto ocurrido la tarde del pasado sábado en las instalaciones de la empresa Lácteos Queyma de La Ceiba.
Los imputados son, Gexon Felipe Isaula Gonzales, Pablo José Morales Pagoaga y Debin José Ávila Martínez.
El incidente se registró cuando los tres sujetos ingresaron al establecimiento comercial con la intención de perpetrar un robo. Sin embargo, el ataque fue repelido de inmediato por el guardia de seguridad de la empresa Track Pro GPS Security.
En medio del intercambio de disparos, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, logrando frustrar el asalto y capturar a los sospechosos.
Como resultado del enfrentamiento, resultaron heridos tanto el guardia de seguridad como uno de los asaltantes.
Cargos y evidencia
La fiscalía presentó el requerimiento fiscal por los delitos de robo con intimidación agravado (en su grado de ejecución de tentativa inacabada). Asimismo porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.
Al momento de la detención, las autoridades procedieron al decomiso de tres armas de fuego.
Los tres imputados fueron remitidos a la Granja penal de El Porvenir, mientras se desarrolla la audiencia inicial.