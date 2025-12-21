Mandan a prisión a capturados por asalto frustrado en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

Un juez de letras de esta ciudad dictó la medida de detención judicial en contra de tres individuos, señalados como los responsables de un violento intento de asalto ocurrido la tarde del pasado sábado en las instalaciones de la empresa Lácteos Queyma de La Ceiba.​ Los imputados son, ​Gexon Felipe Isaula Gonzales, Pablo José Morales Pagoaga y ​Debin José Ávila Martínez.​

El incidente se registró cuando los tres sujetos ingresaron al establecimiento comercial con la intención de perpetrar un robo. Sin embargo, el ataque fue repelido de inmediato por el guardia de seguridad de la empresa Track Pro GPS Security. ​ En medio del intercambio de disparos, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, logrando frustrar el asalto y capturar a los sospechosos. Como resultado del enfrentamiento, resultaron heridos tanto el guardia de seguridad como uno de los asaltantes.​ Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Cargos y evidencia​