Un muerto y varios heridos deja aparatoso accidente en la CA-5

Hasta el momento, la identidad de la víctima mortal no ha sido revelada por las autoridades, a la espera de Medicina Forense para el levantamiento correspondiente.

Vista de la escena del accidente
Siguatepeeque, Honduras

Una nueva tragedia vial cobró la vida de una persona y dejo a tres gravemente heridos en la carretera CA-5 este domingo, luego de que un vehículo protagonizara un aparatoso volcamiento en las cercanías de Siguatepeque.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron de inmediato al lugar para auxiliar a las víctimas que quedaron atrapadas entre el amasijo de hierro.

El comandante de los Bomberos en Siguatepeque informó que, pese a los esfuerzos de reanimación, una de las personas ya no presentaba signos vitales al momento de ser rescatada.

"Atendimos el llamado de emergencia por un volcamiento de alto impacto. Lamentablemente, confirmamos el deceso de un ciudadano en el lugar, mientras que los heridos fueron estabilizados y trasladados de urgencia a un centro hospitalario", detalló el jefe bomberil.

Hasta el momento, la identidad de la víctima mortal no ha sido revelada por las autoridades, a la espera de Medicina Forense para el levantamiento de ley.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

