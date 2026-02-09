Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncia sobre cancelación del TPS a hondureños

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional emitió este lunes un comunicado sobre la reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños. Según el pronunciamiento oficial, la resolución conocida no constituye un fallo definitivo, sino que representa una instancia procesal dentro de un litigio complejo que podría elevarse hasta la Corte Suprema estadounidense.

El comunicado expresa que lamenta que la administración estadounidense mantiene firme la cancelación del TPS para los ciudadanos hondureños, conocidos como Tepesianos. La Secretaría recordó que los beneficiarios del TPS han cumplido de manera estricta con todos los requisitos legales del programa, destacando que su permanencia en el sistema demuestra un historial de conducta legal intachable.

El pronunciamiento también enfatizó que la decisión de la Corte de Apelaciones una sentencia definitiva, sino que forma parte de un proceso judicial que aún no concluye.