Hallan cadáver de jovencita atado de manos en La Ceiba

El cuerpo sin vida de una joven fue encontrado la tarde de este lunes en la calle que conecta la colonia Villa Neen con el sector de Satuyé de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras.
La víctima fue identificada como Sindy Lizeth Paz Montoya, de 17 años de edad.
El cadáver fue localizado por transeúntes, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona boca abajo al fondo de una canal. Al llegar al lugar, los agentes policiales confirmaron que la víctima se encontraba atada de manos y con signos de tortura.
La jovencita recibió múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Los agentes policiales reportaron rasgos distintivos en el cuerpo de la ahora occisa, como ser tatuajes en manos y pies, con diseños alusivos a calaveras.
Paz Montoya vestía un pantalón corto y una blusa negra. "No la conocemos aquí en la colonia", manifestó brevemente un habitante de la zona. Se cree que la víctima pudo haber sido trasladada hasta ese punto solitario para ser abandonada tras el crimen.
Había llegado a pasear con amigas
Al lugar se presentaron parientes de la ahora occisa, quienes la identificaron y manifestaron que residía en Sabanagrande, Francisco Morazán y que recién había llegado a La Ceiba a pasear con unas amigas.
Tras el levantamiento cadavérico agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) iniciaron la recolección de indicios que permitan dar con el paradero de los responsables del crimen de la mujer.
De acuerdo a datos del Centro de Derechos de Mujeres, el año 2025 cerró con 262 muertes de féminas a nivel nacional. La mayoría de los casos están en la impunidad.