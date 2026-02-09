Hallan cadáver de jovencita atado de manos en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

El cuerpo sin vida de una joven fue encontrado la tarde de este lunes en la calle que conecta la colonia Villa Neen con el sector de Satuyé de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Sindy Lizeth Paz Montoya, de 17 años de edad.

El cadáver fue localizado por transeúntes, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona boca abajo al fondo de una canal. Al llegar al lugar, los agentes policiales confirmaron que la víctima se encontraba atada de manos y con signos de tortura.

La jovencita recibió múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Los agentes policiales reportaron rasgos distintivos en el cuerpo de la ahora occisa, como ser tatuajes en manos y pies, con diseños alusivos a calaveras.