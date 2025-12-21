Capturan a peligrosa banda de sicarios cuando iban a matar a ciudadano en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

Gracias a trabajos de inteligencia, la Policía Nacional logró interceptar y capturar la tarde de este domingo a tres presuntos sicarios cuando se dirigían a perpetrar el asesinato de un ciudadano en la colonia Cordimariana en La Ceiba, Atlántida, zona norte de Honduras. Los sospechosos se transportaban a bordo de una unidad de transporte público tipo taxi, con registro número 1442.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades como, ​Francisco Antonio Pacheco Ortiz (39), ​Cristian Yoel López Guerra (21) y ​Óscar Edgardo Reyes (32). ​Al momento de la detención, los agentes procedieron a la inspección del vehículo, logrando el decomiso de un arma de fuego con la que presuntamente ejecutarían el crimen, además de la incautación del taxi utilizado para la movilización.​