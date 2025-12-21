  1. Inicio
Capturan a peligrosa banda de sicarios cuando iban a matar a ciudadano en La Ceiba

Los detenidos fueron identificados por las autoridades como, ​Francisco Antonio Pacheco Ortiz (39), ​Cristian Yoel López Guerra (21) y ​Óscar Edgardo Reyes (32).

 Foto: Policía Nacional
La Ceiba, Honduras

Gracias a trabajos de inteligencia, la Policía Nacional logró interceptar y capturar la tarde de este domingo a tres presuntos sicarios cuando se dirigían a perpetrar el asesinato de un ciudadano en la colonia Cordimariana en La Ceiba, Atlántida, zona norte de Honduras.

Los sospechosos se transportaban a bordo de una unidad de transporte público tipo taxi, con registro número 1442.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades como, ​Francisco Antonio Pacheco Ortiz (39), ​Cristian Yoel López Guerra (21) y ​Óscar Edgardo Reyes (32).

​Al momento de la detención, los agentes procedieron a la inspección del vehículo, logrando el decomiso de un arma de fuego con la que presuntamente ejecutarían el crimen, además de la incautación del taxi utilizado para la movilización.​

Arma decomisada durante la captura de los tres presuntos sicarios.

 (Foto: Policía Nacional)

Según el informe policial, el operativo se realizó tras recibir información de inteligencia que alertaba sobre el plan de los sujetos.

Los tres individuos han sido puestos a la orden de la fiscalía de turno para iniciar el proceso legal correspondiente por el delito de asociación para delinquir y portación ilegal de armas.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

