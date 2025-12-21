Capturan a peligrosa banda de sicarios cuando iban a matar a ciudadano en La Ceiba

Gracias a trabajos de inteligencia, la Policía Nacional logró interceptar y capturar la tarde de este domingo a tres presuntos sicarios cuando se dirigían a perpetrar el asesinato de un ciudadano en la colonia Cordimariana en La Ceiba, Atlántida, zona norte de Honduras.
Los sospechosos se transportaban a bordo de una unidad de transporte público tipo taxi, con registro número 1442.
Los detenidos fueron identificados por las autoridades como, Francisco Antonio Pacheco Ortiz (39), Cristian Yoel López Guerra (21) y Óscar Edgardo Reyes (32).
Al momento de la detención, los agentes procedieron a la inspección del vehículo, logrando el decomiso de un arma de fuego con la que presuntamente ejecutarían el crimen, además de la incautación del taxi utilizado para la movilización.
Según el informe policial, el operativo se realizó tras recibir información de inteligencia que alertaba sobre el plan de los sujetos.
Los tres individuos han sido puestos a la orden de la fiscalía de turno para iniciar el proceso legal correspondiente por el delito de asociación para delinquir y portación ilegal de armas.