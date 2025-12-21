  1. Inicio
Capturan a extraditable acusado de asesinato por EEUU

Zacarías Antonio Antúnez Padilla está siendo solicitado por una corte de Indiana

Zacarías Antonio Antúnez Padilla siendo capturado por agentes policiales en Francisco Morazán.

Fotografía cortesía
San Antonio de Oriente, Francisco Morazán.

Un hondureño solicitado en extradición por el delito de asesinato fue arrestado este domingo luego de labores de seguimiento y vigilancia por parte de agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, la Dirección Policial de Inteligencia y el Comando de Operaciones Especiales.

La captura se llevó a cabo a las 4:00 de la madrugada en la aldea Estancia, municipio de San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán.

Se trata de Zacarías Antonio Antúnez Padilla, de 48 años, originario de Yocón, Olancho, y residente en el sector de Los Arrayanes, San Antonio de Oriente.

Según el informe de los agentes antidrogas, el detenido es requerido por una orden de captura con fines de extradición por suponerlo responsable del delito de asesinato, conforme a una solicitud emitida por autoridades de la ciudad de Marion, Indiana.

Tras su detención, Antúnez Padilla fue trasladado a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales para posteriormente ser trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la Corte Suprema de Justicia para el desarrollo de la audiencia de información

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

