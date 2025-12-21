Capturan a extraditable acusado de asesinato por EEUU

San Antonio de Oriente, Francisco Morazán.

Un hondureño solicitado en extradición por el delito de asesinato fue arrestado este domingo luego de labores de seguimiento y vigilancia por parte de agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, la Dirección Policial de Inteligencia y el Comando de Operaciones Especiales.

La captura se llevó a cabo a las 4:00 de la madrugada en la aldea Estancia, municipio de San Antonio de Oriente, departamento de Francisco Morazán.

Se trata de Zacarías Antonio Antúnez Padilla, de 48 años, originario de Yocón, Olancho, y residente en el sector de Los Arrayanes, San Antonio de Oriente.

Según el informe de los agentes antidrogas, el detenido es requerido por una orden de captura con fines de extradición por suponerlo responsable del delito de asesinato, conforme a una solicitud emitida por autoridades de la ciudad de Marion, Indiana.

Tras su detención, Antúnez Padilla fue trasladado a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales para posteriormente ser trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la Corte Suprema de Justicia para el desarrollo de la audiencia de información