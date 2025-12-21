Recuperan 21 computadoras valoradas en más de L500,000 que habían sido robadas

Tegucigalpa, Honduras.

En las últimas horas logró ubicar y recuperar 21 computadoras laptop que habían sido robadas el pasado 14 de diciembre en la colonia Miramontes de Comayagüela

Producto de las labores de investigación y búsqueda realizadas por un equipo de investigadores asignados al Departamento de Delitos Contra la Propiedad de la DPI, se logró ubicar y recuperar el equipo robado en el barrio El Centro de la capital.

Segun el expediente investigativo, el día lunes 15 de diciembre del presente año se recibió una denuncia interpuesta por el apoderado legal de una empresa de cable, quien manifestó qué en horas de la mañana, cuando se presentó la encargada para abrir el local, le informó que al momento que se dirigía a abrir el inmueble, una de las ventanas de dicho lugar estaban dañadas, por lo que seguidamente se percataron que se habían robado 21 computadoras, las cuales están valoradas en más de 500,000 lempiras.

Una vez se tuvo conocimiento del hecho, se conformó un equipo de investigadores especialistas para realizar las diligencias correspondientes, para dar con los presuntos responsables de cometer el ilícito y el paradero del equipo robado.

Gracias a la labor de los entes investigativos y a la denuncia se logró ubicar el lugar donde se encontraban ocultas las computadoras y sus respectivos cargadores.

Según informaron las autoridades, ya se tienen identificadon los medios utilizados y los sospechosos de haber cometido el hecho delictivo.

También se está coordinando con las autoridades de la Fiscalía del Ministerio Publico para hacer entrega de las computadoras a su propietario y seguidamente presentar los indicios de prueba correspondiente que deducen responsabilidad a los sospechosos.