Lo capturan 6 horas después de matar a un joven en Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras.

Agentes policiales detuvieron en flagrancia a un hombre, a quien se le supone responsable de los delitos de homicidio y homicidio en su grado de ejecución de tentativa.

El hecho se registró en la colonia Las Marías, municipio de Sinuapa, donde se desarrolló una acción policial inmediata tras tener conocimiento del suceso.

La detención fue ejecutada de manera conjunta por funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria.

El detenido es un ciudadano de 51 años de edad, de oficio albañil, originario de Quimistán, Santa Bárbara, y residente en la colonia Las Marías, Sinuapa, Ocotepeque.

Según el informe preliminar, habría cometidos homicidio y homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de otros dos hombres. Al momento de su aprehensión se le decomiso una arma blanca tipo machete, la cual presentaba manchas oscuras, presuntamente sangre.