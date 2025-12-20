"Trabajaba en Injupemp": Erick murió en accidente tras salir de cena navideña

Lo que inició como una velada de celebración y compañerismo terminó en una tragedia que enluta al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp). Estos son los detalles del caso.
Un joven funcionario de esta institución, identificado como Erik Lenin Pineda Castellanos, falleció en un aparatoso accidente vial ocurrido en las últimas horas en la capital.
El percance tuvo lugar en el anillo periférico de Tegucigalpa, específicamente a la altura del sector de El Molinón. Pineda Castellanos, quien conducía un vehículo tipo turismo, retornaba hacia su hogar tras haber participado en la cena navideña organizada por su centro de trabajo.
Según informes preliminares, el joven perdió el control de su automóvil, lo que provocó que el vehículo saltara la mediana e invadiera el carril contrario, colisionando de frente con otro carro que circulaba por la zona.
En el vehículo de la víctima también viajaba otro compañero de labores del Injupemp. Afortunadamente, este resultó ileso físicamente, aunque fuentes en el lugar indicaron que se encontraba en un fuerte estado de shock tras presenciar el fallecimiento de su amigo y colega.
Al lugar se desplazaron socorristas de emergencia, quienes lamentablemente confirmaron que Erik Pineda ya no presentaba signos vitales. El impacto fue de tal magnitud que las lesiones le arrebataron la vida de forma instantánea.
Elementos de la Policía Nacional acordonaron el sector para facilitar las labores de Medicina Forense, que realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue capitalina.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas exactas que provocaron que el joven perdiera el control de su carro.
La noticia ha causado una profunda consternación entre sus familiares y compañeros de trabajo, quienes recordaron a Erik como un joven dedicado de apenas 27 años, cuya vida fue truncada en pleno auge de las festividades navideñas.
"No me lo puedo creer, querido primo; es un pesar esta noticia", expresó un conocido de Erik en Facebook.