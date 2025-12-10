Capturan a tres personas por el asesinato del candidato a diputado Óscar Bustillo

Este miércoles, tres personas vinculadas a la muerte de Óscar Bustillo Oseguera, candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), asesinado a balazos el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Yoro, fueron capturadas.
Fuentes oficiales confirmaron a La Prensa que se presentó una acusación en el Juzgado de San Pedro Sula, donde se ordenaron los allanamientos en Yoro y la posterior captura de estas personas, quienes por el momento no han sido identificadas.
La Fiscalía de Delitos contra la Vida de San Pedro Sula llevó el caso de Bustillo, bajo la Operación Cabaña.
Según las primeras investigaciones, una banda criminal que opera en Yoro sería la responsable de la muerte de Bustillo.
Muerte de Óscar Bustillo Oseguera
El hecho ocurrió en el barrio Montecristo de la ciudad de Yoro. Las indagaciones policiales establecen que en el crimen participaron dos individuos que se habrían ocultado en una casa abandonada y que interceptaron al ingeniero para quitarle la vida.
Tras el ataque, el candidato fue trasladado con vida al Hospital Manuel de Jesús Subirana, donde minutos después se confirmó su muerte.
Familiares del aspirante a diputado señalaron que no tenía enemistades personales y manifestaron desconocer los motivos del crimen.
El asesinato de Bustillo Oseguera generó consternación en el departamento de Yoro, pues era un líder político popular que se perfilaba para obtener un curul en el Congreso Nacional.
Bustillo, originario de San Luis, Olanchito, aspiraba por primera vez a una diputación en representación de Libre.