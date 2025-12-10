Capturan a tres personas por el asesinato del candidato a diputado Óscar Bustillo

San Pedro Sula

Este miércoles, tres personas vinculadas a la muerte de Óscar Bustillo Oseguera, candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), asesinado a balazos el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Yoro, fueron capturadas.

Fuentes oficiales confirmaron a La Prensa que se presentó una acusación en el Juzgado de San Pedro Sula, donde se ordenaron los allanamientos en Yoro y la posterior captura de estas personas, quienes por el momento no han sido identificadas.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida de San Pedro Sula llevó el caso de Bustillo, bajo la Operación Cabaña.

Según las primeras investigaciones, una banda criminal que opera en Yoro sería la responsable de la muerte de Bustillo.