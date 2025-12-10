Tomás Zambrano le responde a Mel Zelaya: Usted no va a decidir quién será el próximo presidente

Tegucigalpa

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reaccionó este miércoles al reciente pronunciamiento del coordinador de Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, a quien acusó de intentar deslegitimar el proceso electoral y de buscar “negociar impunidad”. Mediante una publicación en X, y tras leer el mensaje de Zelaya en esa misma red social, Zambrano afirmó que “el verdadero poder detrás de este gobierno, el destructor de la democracia, de Honduras y de la verdad, solo queda clara una cosa: están desesperados. Saben que ya perdieron. En ese mismo mensaje reconocen la derrota de su candidata”. Zambrano también expuso que no le corresponde a Zelaya definir quién será el próximo presidente del país: “Pero no es usted, expresidente Zelaya, quien va a decidir quién será el próximo presidente. Eso lo decidió el pueblo hondureño el 30 de noviembre, votando masivamente y respaldando a Tito Asfura.”

Asimismo, exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que cumpla con sus funciones y concluya el escrutinio especial con transparencia: "Exigimos respeto al Consejo Nacional Electoral: que haga su trabajo, que realice el escrutinio especial, que coteje acta por acta y que emita la declaratoria correspondiente." El jefe de bancada también hizo un llamado al Partido Liberal, advirtiendo que no deben prestarse a lo que considera maniobras del oficialismo, puesto que considera que lo que busca Mel Zelaya "es incendiar el país, provocar ingobernabilidad y negociar impunidad para los suyos. Y el Partido Nacional no va a negociar impunidad con nadie".

Referente al 27 de enero, último día de mandato del gobierno actual, Zambrano expresó que “tienen que entregar el poder”. Honduras, el pueblo y la comunidad internacional no permitirán que se queden un día más”, esto en referencia al posible continuismo de Libre que se ha especulado en los últimos días. El dirigente nacionalista concluyó su mensaje con un llamado al pueblo hondureño a rechazar cualquier acción que ponga en riesgo la institucionalidad: “Querer anular la elección es favorecer al familión. Pero Honduras habló fuerte y claro: Libre, nunca más. El pueblo no los quiere ni un día más en el poder. Honduras, pueblo hondureño: no vamos a permitir que nos arrebaten la democracia ni que destruyan el país quienes ya demostraron lo que son durante estos cuatro años de radicalismo”.

