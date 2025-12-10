Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el Nobel de la Paz

Oslo, Noruega.

Machado lamentó este miércoles en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está "de camino ahora mismo".

Ana Corina Sosa , hija de María Corina Machado , recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no ha podido viajar a Noruega a tiempo para recibir en persona el premio, aunque viajará igualmente a la capital noruega, según el Instituto Nobel.

VENEZUELA: ¡EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ YA ES NUESTRO! 🇻🇪🕊️ Ana Corina Sosa, hija de la líder @MariaCorinaYA , recibe en sus manos el reconocimiento para todo un país. ¡Orgullo venezolano! ¡Viva Venezuela! pic.twitter.com/60VD2cY2GD

"Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo en este momento", aseguró Machado al responder a la llamada telefónica del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Machado dijo tener constancia de que hay "cientos de venezolanos" de diferentes partes del mundo que sí pudieron llegar a la capital noruega, así como su propia familia, su equipo y muchos colegas.

En la capital noruega están su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija.

No es la primera vez que un galardonado con el Nobel de la Paz no acude a recogerlo el día de la entrega.

Cuando el chino Liu Xiaobo, entonces encarcelado, ganó el Nobel de la Paz en 2010, nadie acudió a recoger el premio: se colocó una foto suya en el sillón destinado a él, y la actriz noruega Liv Ullmann leyó el discurso de aceptación.

En 2022, en cambio, el bielorruso Ales Bialiatski, uno de los tres galardonados con el Nobel de ese año y que permanecía en prisión, estuvo representado por su esposa, Natallia Pinchuk.

Y cuando lo hizo la iraní Narges Mohammadi, también encarcelada, en 2023, fueron sus hijos quienes viajaron a Oslo a recoger el premio y leer el discurso.