Minuto a minuto: Premio Nobel de la Paz a Maria Corina Machado

Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, en la que sería su primera aparición pública desde enero pasado

Foto: La Prensa
Oslo, Noruega

Estamos listos para la cobertura completa de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025.

Sigue en La Prensa todos los detalles, el ambiente desde Oslo, las declaraciones y, por supuesto, el anuncio de la galardonada María Corina Machado que se une a una lista histórica de figuras que luchan por la paz, la democracia y los derechos humanos a nivel global.

Por primera vez, el Centro Nobel de la Paz invitó a la gente de Oslo a participar en la celebración del Premio Nobel de la Paz desde un escenario al aire libre en la Plaza del Ayuntamiento.

A lo largo del día (10 de diciembre), el escenario estará lleno de miniconferencias, música y discursos, y la ceremonia del Premio Nobel de la Paz se mostrará en una pantalla gigante.

