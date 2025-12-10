  1. Inicio
  2. · Mundo

María Corina Machado confirma viaje a Noruega: "Estoy de camino ahora mismo"

La líder opositora logró salir de Venezuela y se encuentra rumbo a Oslo pero no llegará a tiempo para la ceremonia de entrega del Nobel.

  • 10 de diciembre de 2025 a las 06:12 -
  • Agencia EFE
María Corina Machado confirma viaje a Noruega: Estoy de camino ahora mismo

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ya viaja hacia Noruega.

 EFE/ Ronald Peña R
Oslo, Noruega.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, lamentó este miércoles en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el Instituto Nobel que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que llegará a Oslo y que de hecho está "de camino ahora mismo".

"Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo en este momento", aseguró Machado al responder a la llamada telefónica del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Machado dijo tener constancia de que hay "cientos de venezolanos" de diferentes partes del mundo que sí pudieron llegar a la capital noruega, así como su propia familia, su equipo y muchos colegas.

La exdiputada agregó que, "como este es un premio para todos los venezolanos", ellos lo recibirán.

"Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto", aseguró un tanto apresurada, porque afirmó subirse ahora mismo a un avión para llegar a Oslo.

Vida y trayectoria de Maria Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025

Además, Machado reiteró su agradecimiento al Comité Nobel por el "inmenso reconocimiento" a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias