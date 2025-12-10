Cher planearía boda con su novio, 40 años menor, según tabloides

La cantante estadounidense Cher, conocida como la “Diosa del Pop”, estaría preparando su tercera boda. A punto de cumplir 80 años, la artista planea casarse con su actual pareja, el productor musical Alexander “AE” Edwards, de 39 años, según reportes de medios británicos y estadounidenses.

La noticia ha despertado gran expectación en la industria del entretenimiento, pues la diferencia de edad entre ambos —cuatro décadas— no ha sido un impedimento para consolidar una relación iniciada en 2022 y que desde entonces ha atraído la atención mediática.

De acuerdo con información publicada por The Mirror, Cher desearía que la ceremonia coincida con su cumpleaños número 80, el próximo 20 de mayo de 2026. Fuentes cercanas a la artista aseguran que considera ese día como “el momento perfecto” para comenzar una nueva etapa en su vida.

Aunque varios medios han replicado la versión. La información más difundida proviene de tabloides británicos y portales de espectáculos como Page Six y Daily Mail.

Cher y Edwards se conocieron en 2022 durante la Semana de la Moda en París. Desde entonces, han sido vistos juntos en alfombras rojas y eventos públicos, y actualmente comparten residencia en una mansión de estilo renacentista italiano en Malibú, California.

La cantante ha señalado en entrevistas que la diferencia de edad no representa un obstáculo en su relación. “La vida es demasiado corta para preocuparse por lo que otros piensen”, habría expresado en conversaciones con allegados, según medios internacionales.

Este matrimonio sería el tercero para Cher. Su primera unión fue con Sonny Bono en 1969, con quien formó el popular dúo musical Sonny & Cher. La relación terminó en 1975, marcada por tensiones personales y profesionales.

Cuatro días después de su divorcio con Bono, Cher contrajo matrimonio con Gregg Allman, cofundador de la banda Allman Brothers. Esa relación también fue turbulenta y concluyó en 1979, aunque ambos mantuvieron un vínculo amistoso hasta la muerte del músico.

Además de sus matrimonios, la cantante sostuvo romances con figuras destacadas como Gene Simmons, guitarrista de Kiss, y el actor Tom Cruise en los años ochenta. Estos vínculos reforzaron su imagen de estrella siempre presente en la esfera pública.

La posible boda con Edwards se interpreta como un nuevo capítulo en la vida de la artista, quien ha sabido reinventarse constantemente tanto en lo musical como en lo personal. Su carrera, que abarca seis décadas, incluye premios Oscar, Grammy y un legado cultural ampliamente reconocido.

La noticia también ha generado debates sobre las relaciones con gran diferencia de edad en Hollywood. Mientras algunos críticos cuestionan la viabilidad de este tipo de parejas, otros celebran la libertad de Cher para vivir su vida sin ataduras sociales.

Aunque aún no existe confirmación oficial por parte de la cantante ni de su representante, los rumores sobre la boda han cobrado fuerza. De concretarse, el enlace marcaría un hito en la vida de Cher, quien a sus 80 años demostraría que el amor continúa siendo una fuerza capaz de transformar y renovar.