Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años

Madrid

El músico español Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, falleció a los 63 años, según informó este miércoles su agencia de comunicación en un comunicado.

“Hoy, 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones”, señala el comunicado difundido en redes, que no detalla la causa de la muerte.

En los próximos días se anunciarán el lugar concreto de Plasencia (oeste español), ciudad donde nació en 1962, y la hora del homenaje para despedir al artista.

En noviembre de 2024, el vocalista y compositor de Extremoduro, y entonces líder de la banda Robe, canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira Ni Santos ni Inocentes, tras ser diagnosticado con un tromboembolismo pulmonar.

Como detalló el comunicado remitido en ese momento a los medios, dicha afección le obligó a guardar “reposo absoluto”.

Tras agradecer a quienes acudieron a sus conciertos, Iniesta aseguró que “las ganas de volver” no se las quitaba “nada”.

Considerado uno de los grandes iconos de la música española, Iniesta destacó por su papel como vocalista y compositor de Extremoduro desde su fundación, en 1987. El nombre del grupo es un juego de palabras relacionado con Extremadura, la región española donde nació.

Más de tres décadas de carrera dieron lugar a once álbumes de estudio, canciones emblemáticas por sus letras singulares y ventas millonarias, a pesar de mantenerse al margen de la gran industria discográfica, especialmente en sus inicios. Entre sus trabajos más valorados por la crítica destacan Agila (1996) y La ley innata (2008).

Su proyecto en solitario, Robe, comenzó con Lo que aletea en nuestras cabezas (2015), también bien recibido por la crítica, al que siguieron un directo (Bienvenidos al temporal, 2018) y tres discos de estudio: Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016), Mayéutica (2021) y Se nos lleva el aire (2023). EFE