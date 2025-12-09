Arcángel arremete contra mujer que atropelló a su hermano

El cantante urbano Arcángel volvió a expresar públicamente el profundo dolor que le dejó la muerte de su hermano Justin Santos, esta vez reaccionando al veredicto contra Mayra Nevárez, la mujer que lo atropelló en 2021 mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

A través de sus historias de Instagram, el artista compartió un mensaje directo hacia Nevárez, luego de que un tribunal la condenara a 15 años de prisión por los hechos que terminaron con la vida de Justin, de 21 años, y dejaron gravemente herido a su amigo Keven Monserrate Gandía.

Arcángel lamentó que, a su juicio, la acusada no mostrara un arrepentimiento genuino durante el proceso judicial.

"Lastima por Mayra, si le hubiese pedido disculpas a mi madre nada de esto estuviera pasando, no sé quién la aconsejó o asesoró a no hacerlo, ¿su abogado?, ¿su familia? o ¿su novia?, pero ahora tendrá 15 años para darse cuenta que hubiese sido mucho mejor decir: ´señora Carmen disculpe, lamento mucho mi acción´, pero no, prefirió burlarse numerosas veces de nuestro dolor, riéndose en la corte declarándose inocente. Que le vaya bien señora Mayra, cualquier cosa puede contar con la familia Santos", escribió.

También expresó que ninguna sentencia podrá reparar el vacío que dejó la tragedia en su familia, marcada para siempre desde aquella madrugada en la que Nevárez invadió el carril contrario y provocó el choque fatal.

Aunque el artista ha mostrado en ocasiones pasadas una postura más conciliadora, esta vez dejó claro que seguirá de cerca el cumplimiento de la condena y que la memoria de su hermano continúa siendo su motor para exigir justicia.

"Yo me comprometo a mandarle alguito a la comisaría, con mucho gusto de parte de nuestra familia y el que no podía faltar desde algún lugar del universo, Justin Santos, para que tenga sus cositas, su comida o lo que necesite pal´ día a día, yo personalmente me haré cargo de eso", puntualizó.

La muerte de Justin ocurrió el 21 de noviembre de 2021, cuando celebraba junto a amigos.

Su partida conmocionó al mundo del género urbano y transformó la vida personal y artística de Arcángel, quien desde entonces ha dedicado múltiples mensajes a honrarlo y mantener viva su memoria.