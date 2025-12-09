¿Por qué Fátima Bosch interrumpe entrevista y cancela agenda con Telemundo?

La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, protagonizó un momento de tensión al abandonar en vivo el set del programa Pica y se extiende de Telemundo.

La reina de belleza se mostró incómoda cuando los conductores Lourdes Stephen y Carlos Adyan le plantearon preguntas sobre las controversias que rodean su coronación, entre ellas investigaciones internas y demandas vinculadas con el certamen.

Bosch respondió de forma breve y evitó profundizar en los temas. Minutos después, decidió retirarse del set antes de que concluyera la entrevista.

De acuerdo con versiones difundidas tras el incidente, la Miss Universo salió de las instalaciones de Telemundo en un vehículo privado y canceló de inmediato todas las entrevistas programadas con la cadena.

Los conductores justificaron las preguntas al afirmar que se trataba de temas de interés público y que “simplemente se le tenían que hacer” para ofrecer claridad a la audiencia.

Lourdes Stephen lamentó en vivo la decisión de Bosch, pero defendió el trabajo periodístico del programa y aseguró que no hubo intención de incomodarla.

Carlos Adyan añadió posteriormente, en En casa con Telemundo, que la producción había anunciado la presencia de Bosch durante toda la hora del programa, pero que la entrevista se interrumpió de manera abrupta.

Tras la salida de la Miss Universo, los presentadores informaron al público que la invitada había decidido retirarse y que no continuaría con su agenda en la cadena.

En redes sociales, el episodio se viralizó y generó un intenso debate entre quienes respaldaron a Bosch por no tolerar preguntas incómodas y quienes consideraron su reacción poco profesional.

Algunos seguidores señalaron que una reina de belleza debe estar preparada para enfrentar cuestionamientos difíciles, dado el nivel de exposición que implica su título. Otros defendieron su postura, argumentando que las preguntas fueron demasiado incisivas y que la entrevista perdió el carácter celebratorio esperado.

El incidente revela la tensión entre la imagen pública de Miss Universo y las controversias que rodean al certamen, marcando un inicio turbulento para el reinado de Fátima Bosch.