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Premios Óscar 2026: Ellas son las estrellas más bellas de la gala

La ceremonia de premios más esperada del año está a punto de iniciar y las estrellas más hermosas del cine ya han empezado a desfilar por la alfombra roja

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 16:15 -
  • Redacción web
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Por fin inició la alfombra roja de los premios más esperados del año, sí estamos hablando de los Óscar 2026. En esta edición te mostraremos cuáles son las actrices más hermosas que ya han desfilado por la alfombra roja de los premios de la Academia de Cine de Hollywood.

Fotos: MTV
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La actriz y cantante estadounidense, Auliʻi Cravalho.

 Foto: MTV
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La actriz británica Felicity Jones, hermosa y delicada con un diseño amarillo claro de Prada.
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Como un verdadero ángel, así se ve Elle Fanning en la noche más importante del cine.

Foto: MTV
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Cabe mencionar que la actriz recibió su primera nominación a los premios Óscar en la categoría a 'Mejor Actriz de Reparto' por su actuación en 'Sentimental Value'.

 Foto: MTV
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Ji-young Yoo llega a la alfombra roja de la 98ª edición de los Premios Oscar® en el Dolby® Theatre de Ovation Hollywood.

 Phil McCarten / Phil McCarten / The Academy
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Chase Infiniti

Etienne Laurent / Etienne Laurent / The Academy
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La actriz Charithra Chandran resaltó su exótica belleza con este diseño en color verde esmeralda.

Foto: MTV
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La ganadora del premio Óscar a mejor actriz en 2025 no podía faltar a la ceremonia de 2026. Por supuesto estamos hablando de Zoé Saldaña, quien lució regia y elegante con este diseño en tono negro.

Foto: MTV
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Y la gran favorita para llevarse esta noche el premio a la mejor actriz principal, la británica Jessie Buckley, también ya arribó a la alfombra roja de los Óscar y lució hermosa y elegante con un diseño en tonos rosa y rojo. La artista ha conquistado a los críticos por su trabajo en el filme: "Hamnet".

Foto: MTV
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Otra bella actriz que se ha decantado por el color rosa para esta premiación es Mckenna Grace. Con este vestido nos recuerda a Gwyneth Paltrow con el diseño rosa de Ralph Lauren que lució en 1999.

Foto: MTV
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Barbie Ferreira en custom GAP Studio por Zac Posen y zapatos Louis Vuitton.
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Kim Eun-jae, conocida por su nombre artístico Ejae, es una cantante, compositora y productora discográfica surcoreana-estadounidense.

Etienne Laurent / Etienne Laurent / The Academy
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