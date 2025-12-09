John Lennon: cientos de fans lo recuerdan 45 años después en Nueva York

Nueva York

En el icónico parque neoyorquino de Central Park hay una esquina bautizada como Strawberry Fields, donde cientos de seguidores de John Lennon, asesinado hace hoy 45 años en la ciudad, lo homenajean cada año desde entonces. La música en vivo domina este lunes otoñal, con el termómetro marcando -2 grados, sin que el frío impida que numerosos admiradores se acerquen a rendir tributo al antiguo Beatle ya su legado artístico. "Él significó el mundo para mí. Nos enseñó a preocuparnos por los demás ya no juzgar. ¿Por qué elegir la violencia cuando puedes elegir el amor? Se obtiene mucho más del amor que de la violencia", señala a EFE Cathy, visitante habitual del memorial, para quien el británico seguiría siendo hoy "un héroe de la clase trabajadora". Cathy reconoce que volver a este rincón del parque cada 8 de diciembre le provoca sentimientos encontrados: "Me encanta venir aquí y estar todos juntos. Pero la verdad es que aún no logro aceptar su muerte", confiesa, rodeada de flores, velas, fotografías del músico y objetos que evocan tanto su etapa con The Beatles como su carrera en solitario. Aun así, destaca la energía que transmite la gente que se reúne año tras año: “Es muy positivo que vengan aquí”. “John vive”, asegura mientras suenan canciones como I Should Have Known Better, coreadas por nuevas generaciones que honran el mosaico con la palabra Imagine, situado a pocos metros del edificio Dakota, donde el cantante y activista fue asesinado en 1980. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“No le gustaría nada el mundo de hoy”

Lennon se mudó al edificio Dakota junto a su esposa Yoko Ono a finales de la década de 1970 y allí, frente a la entrada, recibió el disparo de Mark Chapman que acabó con su vida horas después en un hospital. Chapman permanece en prisión desde su condena, y sus solicitudes de libertad condicional han sido rechazadas desde entonces, la más reciente en agosto de este año. Entre los músicos habituales que acuden al parque se encuentra Jeff, tecladista, quien participa cada año para mantener vivo un homenaje al que también se suman fans procedentes de distintos lugares del mundo. “Vengo aquí cada año, el día de su cumpleaños (8 de octubre) y el día de su muerte. Empezamos un puñado de músicos, pero muchos otros se han ido sumando con los años. Estamos todavía calentando”, afirma entre risas mientras aprieta un parche térmico para combatir el intenso frío que azota hoy Central Park. Jeff recuerda el fatídico día como si fuera ayer: “Tenía veintitantos años cuando murió. Era lunes por la noche, había fútbol y en Nueva York todo el mundo se enteró por la televisión. Al día siguiente, cientos de miles de personas vinieron aquí para rendirle homenaje, y ese fue el primer memorial”, relata. “Perdimos a un artista, a una persona muy especial. Pero estoy muy agradecido de haber crecido en aquella época. Creo que a él no le gustaría nada de lo que estamos viendo hoy”, comenta.

Nueva antología y nuevo documental