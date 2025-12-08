Alicia Villarreal confirma nueva demanda contra su exesposo Cruz Martínez

México.

Si bien en su momento protagonizaron uno de los matrimonios más estables del medio artístico, Alicia Villarreal y su exesposo, Cruz Martínez, se encuentran enfrascados en una dura batalla legal que inició a principios de este año.

Alicia Villarreal vuelve a ser el centro de la polémica. Y es que, tras confirmarse el distanciamiento con su hija, Melanie Carmona , la cantante revela que iniciará un nuevo proceso legal en contra de su exesposo, Cruz Martínez , a quien hace algunos meses denunció por, entre otras cosas, violencia doméstica.

En los últimos días, se había estado especulando sobre lo que pasaría con las canciones que Cruz le produjo a Alicia Villarreal en el pasado y que fueron escritas por ella. Justamente, durante la más reciente emisión de ‘Ventaneando’, se mencionó que Villarreal presuntamente planearía demandar a su ex por las regalías.



“Nos enteramos de que Alicia ha emprendido una nueva batalla contra Cruz. Se trata esta vez de las canciones que él le produjo, pero que ella escribió. Específicamente, sobre el porcentaje de las regalías que ella ha recibido hasta hoy en Estados Unidos. Le parece injusto, pues es un porcentaje mayor para él”, indicó Rosario Murrieta, conductora del programa.



Hasta el momento, Cruz no se ha pronunciado ante este asunto. Su última actividad en redes sociales fue hace seis días y solo para anunciar un próximo proyecto con los Kumbia Kings.

