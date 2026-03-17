Cifra de asesores en el BCH creció de 4 a 12 en primeros dos meses de 2026

Tegucigalpa.

Las nóminas de funcionarios y empleados del Banco Central de Honduras (BCH) contienen una serie de novedades. Además del incremento salarial vigente desde enero pasado y el sueldo de 300,000 lempiras mensuales para el presidente y L260,000 para el vicepresidente, el número de plazas creció de 1,279 a 1,283 empleados permanentes de enero a febrero 2026.

Además, el Banco Central registra 95 empleados supernumerarios o temporales. Sin embargo, uno de los hallazgos en las nóminas de personal es el número de asesores, el que fue de cuatro en diciembre de 2025, creció a seis en enero de 2026 y aumentó a 12 en febrero pasado. Así lo revelan las planillas publicadas en el Portal de Transparencia del BCH.A diciembre de 2025, el BCH contaba en su nómina con cuatro asesores, con 23 y 39 años de antigüedad, y con salarios que oscilaban entre 115,170 y 332,489 lempiras mensuales, quienes reciben 13 sueldos mensuales al año al tener esa institución el sistema de catorcenas. En enero pasado, el número de asesores creció a seis, con 24 y 39 años de laborar, y con salarios entre 120,410 y 347,617 lempiras al mes. A partir de enero, los asesores recibieron incremento salarial, por ejemplo uno de ellos pasó de ganar 332,489 a 347,617 lempiras, o sea L15,218 más, equivalente a 4.57% más.