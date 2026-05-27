Así lavó L39 millones la exfiscal Francia Medina: la declararon culpable de 43 delitos

Todo el caso de la exfiscal Francia Sofía Medina fue investigado luego de que un abogado privado, René Altamirano, solicitó en varias ocasiones la devolución de 63,000 dólares de una ciudadana americana que fue sobreseída por lavado de activos al demostrar el origen lícito del dinero.Cuando el fiscal asignado al caso de lavado de activos quiso retirar los 63,000 dólares en el BCH le informaron que habían sido retirados por <a href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/sucesos/chaleco-antibalas-casco-pasamontanas-exfiscal-francia-medina-tribunales-san-pedro-sula-ON30791186">Francia Sofía Medina</a>.La exfiscal fue capturada el 29 de noviembre de 2023 y en un allanamiento en su casa de la colonia Valle del Sol encontraron expedientes y documentación original relacionada con casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos que Medina Martínez sustrajo de la fiscalía y mantuvo en su poder ilegalmente.Otras de las diligencias realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) fue la extracción de videos de cámaras de seguridad del BCH que según el fallo de los jueces fue una de las pruebas más determinantes pues permitieron verificar objetivamente la presencia física de la acusada en la sucursal de San Pedro Sula.Las imágenes mostraron una secuencia completa de su ingreso, su permanencia en el banco y su salida en las fechas relacionadas con los retiros, observándose incluso que cargaba bolsas al salir de la institución antes de abordar un vehículo.Además del testimonio del gerente del banco explicó que el procedimiento de retiro requería obligatoriamente la identificación personal del fiscal ante la entidad. Además, señaló que Medina Martínez fue la fiscal que más solicitudes de retiro realizó durante su gestión.Con el libro de novedades del banco también quedaron consignados los ingresos y salidas de la acusada portando una bolsa plástica que le había sido entregada en la gerencia.La presencia de la física de la fiscal quedo acredita mediante los oficios de solicitud de retiro, las actas de entrega de valores, los registros de novedades y las cadenas de custodia que documentaban las diligencias realizadas en las fechas en cuestión.La exfiscal se enfrenta a penas de prisión graves en el caso que los jueces tomen en cuenta agravantes por haber sido funcionaria público y que los 39 delitos de falsificación de documentos públicos se lo tomen en concurso real osea una pena por cada uno de los delitos.En caso de que los jueces apliquen penas sin agravantes ni concurso real la<b> exfiscal Francia Sofía Medina</b> será condenada de 25 a 30 años de prisión.Los jueces de sentencia programaron para el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/fiscalia-anos-prision-mareros-condenados-san-pedro-sula-CXLP1303357" target="_blank">16 de junio la audiencia de individualización</a> de la pena donde el Ministerio Público se pronunciará para s pedir las penas por cada delito