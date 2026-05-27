Así lavó L39 millones la exfiscal Francia Medina: la declararon culpable de 43 delitos

San Pedro Sula

La exfiscal Francia Sofía Medina utilizó el sistema financiero para crear cuentas de tránsito sin trazabilidad. Esto se evidencia en que, de los aproximadamente 39.1 millones de lempiras que ingresaron a sus cuentas, hubo egresos equivalentes a 39.2 millones, lo que refleja que el dinero entraba y salía rápidamente afirma el fallo condenatorio emitido este miércoles en su contra por el Tribunal de Sentencia.

Francia Sofía Medina, fue declarada culpable por 43 delitos, incluyendo lavado de activos, sustracción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 39 falsificaciones de documentos públicos todos en concurso real.

Un Tribunal de Sentencia le dio el fallo vía zoom. Ella se veía tranquila, atenta a los que las tres jueces decían, pero sin inmutarse.

Según las juezas, con la prueba aportada por la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la corrupción pública lograron demostrar que Francia Sofía Medina Martínez utilizó —desde el 14 de marzo de 2019 al 11 de agosto de 2023— su cargo y el acceso a información reservada de causas cerradas o finalizadas para realizar 39 retiros de dinero en efectivo que se encontraban en custodia en el Banco Central de Honduras (BCH).

El monto total sustraído ascendió a 88.8 millones de lempiras presentando solicitudes y documentación con “apariencia legítima” pero inexistente.

En al menos 19 de estas solicitudes, incluyó un visto bueno falso atribuido al coordinador de la fiscalía contra el crimen organizado. Además, trató de realizar tres retiros adicionales que fueron denegados por inconsistencias en los documentos o porque el dinero ya había sido retirado o asegurado previamente.

Una de las pruebas valoradas por los jueces fue el análisis financiero y patrimonial con el que se determinó que Francia Sofía Medina Martínez seguía un patrón especifico de circulación inmediata y no acumulaba el dinero en cuentas bancarias.

La pericia financiera determinó que el 91.5% de los depósitos realizados en las cuentas de la acusada provenían de ingresos en efectivo. Estos depósitos se realizaron de forma reiterada durante el periodo comprendido entre 2019 y 2023.

El tribunal señaló que comportamiento bancario mostraba una “circulación continua de fondos”. Las transferencias y movimientos de salida del dinero eran “casi inmediatas” tras haber realizado los depósitos, lo que impedía que se observaran patrones normales de ahorro o acumulación de capital en sus cuentas. La acusada utilizaba el sistema financiero para crear cuentas de tránsito sin trazabilidad.

“Esto se evidencia en que, de los aproximadamente 39.1 millones de lempiras que ingresaron a sus cuentas, hubo egresos prácticamente equivalentes a unos 39.2 millones, lo que refleja que el dinero entraba y salía rápidamente”, según el fallo de los jueces.

“Esta dinámica de depósitos en efectivo seguidos de transferencias veloces es descrita por el tribunal como un método de fragmentación y tránsito financiero típico para dificultar el rastreo del patrimonio y ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de los 39 retiros efectuados en el BCH”, señalaron.

El tribunal determinó una desproporción abismal entre sus ingresos documentados (salarios, viáticos, préstamos, que sumaban un poco más de los 2.3 millones de lempiras), y sus egresos y movimientos bancarios, que superaron los 91 millones de lempiras.

Con el dinero que sacó de las bóvedas del BCH, la exfiscal Medina Martínez compró bienes inmuebles en San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa (incluyendo apartamentos en edificios como Astra y Torres Panorama 2), utilizando a menudo nombres de terceros o testaferros para ocultar las propiedades con un valor de más de 14 millones de lempiras.

En vehículos y joyas como relojes de marcas, anillos y pulseras invirtió dos millones de lempiras, según las declaraciones de un joyero que declaró durante el juicio oral y público.

Durante el juicio oral y público se realizó el análisis financiero a las cuentas de banco, casas, carros y joyas en Francia Sofía Medina, que sumaron 39 millones de lempiras, pero lo extraído fue más de 88 millones. De los 40 millones aún no se sabe si fue invertido.

En el expediente por la sustracción de evidencias de casos de lavado de activos, tráfico de drogas y extorsión también está acusado el novio de la exfiscal, Germán Silva, quien tiene orden de captura y según la acusación invirtió parte del dinero en compras de carros importados de Estados Unidos.