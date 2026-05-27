Telarañas de cables persisten en la ciudad pese a llamado del alcalde Contreras

San Pedro Sula, Honduras

La falta de supervisión a empresas privadas y estatales encargadas de instalar cableado en la ciudad continúa siendo evidente. Según autoridades municipales, la Gerencia de Tecnología es la dependencia responsable de velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con el tendido de cables.

Al recorrer distintos sectores de la ciudad se observan telarañas de cables que representan un riesgo para peatones y conductores. LA PRENSA ha denunciado en reiteradas ocasiones esta problemática. Como respuesta, encargados de comunicaciones de la municipalidad indicaron que el alcalde había ordenado desde el año pasado atender la situación a través de la Gerencia de Tecnología.

Aunque hubo cambios en la titularidad de la Gerencia de Tecnología y se nombró a un nuevo encargado, el problema persiste pese a las múltiples denuncias ciudadanas.

“Mire, nosotros venimos denunciando ese problema desde hace varios meses porque tenemos hijos en las escuelas ubicadas en el barrio Guamilito y específicamente en la segunda avenida entre la 6 y 7 calle. Ni siquiera podemos pasar por la acera, pues hay un montón de cables tirados y colgados”, expresó Victoria Herrera, vecina del barrio Guamilito.

El fin de semana ocurrió un incidente en la ciudad relacionado con el cableado. El alcalde Roberto Contreras publicó un video en el que se observan cables incendiándose.

“Esto es lo que provocan los excesos de cableado cuando se recalientan. Vamos a poner mano dura con las compañías cableras. O arreglan ese ‘chop suey’ que le dejan a la ciudad o nosotros mismos los vamos a cortar”, manifestó Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar: “Ya días está con eso, pollito, y nada que les pone control”, escribió Bayrón Moreno en los comentarios.

“Sus amigos de la ENEE son buenos para dejar alambrero también”, comentó Aryani Maldonado.

Mientras tanto, David Hernández señaló que las compañías de cable instalan nuevos tendidos, pero no retiran los cables que dejan de utilizar.