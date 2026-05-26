Congreso Nacional aprueba ascenso de más de 40 oficiales de la Policía

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó este martes el ascenso de más de 40 oficiales de la Policía Nacional a su grado inmediato superior, en una decisión que fue avalada tras una revisión de expedientes realizada por la Comisión Legislativa de Seguridad y Prevención Ciudadana.

Los ascensos serán oficializados durante la ceremonia programada para el próximo 9 de junio, fecha en que se conmemora el Día del Policía Hondureño. Entre los promovidos destaca el actual director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, quien ascenderá al grado de comisionado general.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, Marcos Paz, explicó que el proceso incluyó un análisis minucioso de los perfiles de los oficiales propuestos, tomando en consideración las opiniones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público.

“Lo estuvimos dialogando con todos los miembros de la Comisión de Seguridad; se les enviaron los currículos y antecedentes de cada una de las personas a ascender y no hubo objeción alguna”, afirmó el congresista nacionalista por Santa Bárbara.

Dentro de los ascensos aprobados figuran siete subcomisionados que pasarán al grado de comisionados de Policía, entre ellos Jorge Daniel Molina Gálvez, Percys Dayan Zaldívar Ordóñez, Lorenzo Lara Muñoz, José Enedilio Anariba Martínez, Francisco Humberto Bocanegra Castro, Norman Eli Ventura Henríquez y Ángel Samir Rodríguez Flores.

Asimismo, más de 30 oficiales serán promovidos de subcomisarios a comisarios de Policía, luego de cumplir los requisitos establecidos por la ley y superar el proceso de evaluación correspondiente.

Entre los oficiales ascendidos se encuentran Fabricio Alberto Bulnes Alvarado, Boris Trinidad Medina Urbina, Elmer Yoneri Merlo Maradiaga, Juan José Orellana Henríquez, Noé Francisco García García, Víctor Daniel Gómez Rodríguez, Henry Joel Ventura Hernández y Jimmy Asdrúval Zavala Reyes, entre otros.

El decreto también contempla el ascenso del subcomisario auxiliar Juan Alberto Palacios al grado de comisario auxiliar. Las autoridades legislativas destacaron que el proceso se desarrolló bajo criterios de transparencia y revisión técnica, con el objetivo de fortalecer la carrera policial y reconocer la trayectoria de los oficiales promovidos.