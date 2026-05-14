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Ascienden 148 oficiales de las Fuerzas Armadas al grado inmediato superior

La ceremonia se realiza este jueves en el Campo de Parada Marte y es presidida por el mandatario Nasry Asfura

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 10:20 -
  • Agustín Lagos
Ascienden 148 oficiales de las Fuerzas Armadas al grado inmediato superior

Así se desarrolló la ceremonia de ascensos de las Fuerzas Armadas de Honduras.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

Un total de 148 oficiales de las Fuerzas Armadas comprendidos entre los rangos de capital y general de brigada ascienden al grado inmediato superior.

La ceremonia se realiza este jueves en el Campo de Parada Marte y es presidida por el mandatario Nasry Asfura en compañía del ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, jefe del Estado Mayor Conjunto y la Junta de Comandantes e invitados especiales.

También están presentes el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.

Entre los ascendidos está mañana se encuentra el general de brigada y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien asciende al grado de general de división.

Los ascensos en esta oportunidad de llevan a cabo a menos de 24 horas de haber sido aprobados en el Congreso Nacional.

Cuestionamientos

LA PRENSA Premium denunció que el Congreso premiaría esta semana con ascenso a varios oficiales, pese a ser protagonistas de actos que atentaron contra la democracia hondureña y ataques sistemáticos a la prensa nacional.

También adelantó que serían cuatro oficiales los que quedarían fuera de la lista, dos capitanes y dos coroneles.

Uno de los coroneles era Erwin Roberto Lara Franco, exdirector de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, a quien el Ministerio Público investiga por atentar contra la libertad de expresión al calificar en una publicación del periódico digital militar como “sicarios de la información” a periodistas.

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Redacción web
Agustín Lagos

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