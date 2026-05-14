Ascienden 148 oficiales de las Fuerzas Armadas al grado inmediato superior

Tegucigalpa, Honduras

Un total de 148 oficiales de las Fuerzas Armadas comprendidos entre los rangos de capital y general de brigada ascienden al grado inmediato superior.

La ceremonia se realiza este jueves en el Campo de Parada Marte y es presidida por el mandatario Nasry Asfura en compañía del ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, jefe del Estado Mayor Conjunto y la Junta de Comandantes e invitados especiales.

También están presentes el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.

Entre los ascendidos está mañana se encuentra el general de brigada y jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien asciende al grado de general de división.

Los ascensos en esta oportunidad de llevan a cabo a menos de 24 horas de haber sido aprobados en el Congreso Nacional.