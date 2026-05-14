Taxista muere tras impactar contra una rastra en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Un fatal accidente vial ocurrido en la madrugada de este jueves en el sector López Arellano de San Pedro Sula, Cortés, dejó como saldo la muerte de un hombre tras una colisión con una rastra.

La víctima fue identificada como José Jobel Rivera, de oficio taxista, quien se transportaba en una camioneta roja y por causas aún no determinadas, terminó impactando contra la parte trasera de una rastra.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de José Rivera fue ingresado a la morgue de San Pedro Sula alrededor de las 2:00 de la madrugada, luego de que autoridades realizaran el levantamiento cadavérico.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre las causas del accidente ni han determinado quién tendría la responsabilidad en el hecho vial.

Sus familiares, quienes ya realizaron el reconocimiento del cuerpo, expresaron profundo dolor y consternación por la trágica pérdida de José Jobel Rivera.