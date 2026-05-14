Presidente Asfura sostiene que quiere instalación de la Cicih, aunque "lleva mucho tiempo"

Tegucigalpa.

En días previos, la designada presidencial María Antonieta Mejía dijo que Asfura no prometió traer la CICIH y eso generó críticas hacia la actual administración.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura , sostuvo que "sí quiere" la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras ( Cicih ), aunque "lleva mucho tiempo".

Asfura inició recordando que "el 4 de septiembre del año pasado con el CNA firmamos un documento de 12 puntos y dentro de los 12 puntos estaba la aprobación de la CICIH a Honduras y lo sigo sosteniendo".

Ante ello, LA PRENSA le preguntó al presidente si finalmente dará órdenes a Cancillería para continuar con la negociación de la Cicih que comenzó el gobierno de Xiomara Castro o declinará su instalación.

Sin embargo, sostuvo que la llegada de la CICIH a Honduras es un proceso tardío. "Quiero decirle que mientras eso sucede, lleva mucho tiempo", adujo.

Es por ello que "nos hemos encargado para ir avanzando de una manera más rápida en estos 103 días: CNA, ASJ, PGR y ahora la Secretaría de Transparencia la vamos a trasladar con todo el poder a la PGR para que empiecen a trabajar fuertemente en el tema legal de corrupción y todo lo necesario para que el país pueda ir garantizando una mejor justicia".

Añadió que "la Corte con el nuevo presidente tendrá cambios significativos que se van a ver en los próximos meses, la justicia ha estado haciendo su trabajo, pero viene más. Son los hechos al final donde se verán los resultados".

Nasry Asfura también se refirió al tema de seguridad en el país y adelantó que "viene más equipo tanto equipo táctico como logístico, estoy seguro que con nuevas tecnologías que estamos adquiriendo va a cambiar el tema de seguridad en Honduras".

Finalmente habló del proceso de elección de autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE), opinando que se debe reforzar la democracia en Honduras.

"Con el tema del CNE y el TJE, el Congreso tiene la oportunidad de cambiar la historia de Honduras y podamos asegurarnos que en noviembre de 2029 no nos vuelva a pasar lo que pasó en noviembre de 2025. Todos sabemos el sacrificio y el dolor que vivimos en las elecciones pasadas, no puede volver a suceder y tenemos que asegurarnos que se respete la democracia".