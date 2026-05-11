María Antonieta Mejía dijo que no prometieron la CICIH, pero evidencia lo desmiente

San Pedro Sula, Honduras

María Antonieta Mejía, designada presidencial, aseguró que el oficialismo no prometió, cuando era oposición, instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). “En oposición, nosotros nunca prometimos la CICIH, queremos dejarlo bien claro; sin embargo, sí formamos parte de un acuerdo que firmamos con el CNA”, aseguró (desde el minuto 2).

No obstante, su afirmación es falsa. La evidencia documental muestra que, durante la campaña presidencial de 2025, el partido sí participó en la firma de un compromiso público promovido por el Consejo Nacional Anticorrupción, que incluía la instalación de la CICIH en el primer año de gobierno. Además, Asfura realizó declaraciones públicas posteriores en las que respaldó la llegada de la CICIH y el trabajo conjunto con organismos anticorrupción. LA PRENSA Verifica pidió comentarios a Mejía por su aseveración, pero, hasta el cierre de este fact-check, no obtuvo respuesta.

Promesa en acuerdo

La evidencia documental y pública muestra que Nasry Asfura, durante la campaña presidencial, participó en compromisos políticos relacionados con la agenda anticorrupción impulsada por el CNA. Estos compromisos fueron presentados públicamente ante la ciudadanía como parte de sus propuestas de campaña. El 5 de agosto de 2025, varios candidatos presidenciales, entre ellos Asfura, participaron en la firma del compromiso anticorrupción “Honduras Primero: una promesa que se exige”, promovido por el CNA. El documento contenía 12 compromisos orientados al fortalecimiento institucional, la transparencia y el combate a la corrupción. Además, establecía que estos serían vinculantes para quien resultara electo presidente de Honduras. El primer punto hacía referencia directa a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) durante el primer año de gobierno. “Me comprometo a instalar la CICIH dentro del primer año de gobierno y asumo la obligación de garantizar que esté dotada de la suficiente fuerza para operar con autonomía, independencia y libre de presiones políticas”, indica el punto uno. Aunque María Antonieta Mejía sostiene que el Partido Nacional “no prometió” la CICIH, la firma de un compromiso público relacionado con la agenda anticorrupción generó una obligación política frente al electorado. Además, el nombre del documento promovido por el Consejo Anticorrupción, “Honduras Primero: una promesa que se exige”, hacía referencia expresa a una promesa y a un deber de cumplimiento por parte de los aspirantes presidenciales.

Otras intervenciones

Asfura declaró públicamente el 10 de septiembre de 2025, durante una entrevista con CNN, que trabajaría junto con la CICIH y otras instituciones en temas relacionados con la transparencia y la fiscalización pública. “Vamos a trabajar bastante con la descentralización y permitir que organismos como la CICIH, el CNA, la ASJ, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público puedan investigar y actuar referente a cualquier tema en la administración”, expresó.

Del mismo modo, el 21 de noviembre de 2025, durante un conversatorio con empresarios realizado en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Asfura afirmó que estaba dispuesto a que llegara “una CICIH a contarnos las costillas”, debido a que, según manifestó, “la justicia es débil en Honduras”. La designada presidencial, María Antonieta Mejía, ratificó en una entrevista brindada el 8 de mayo de 2026 que Asfura se comprometió durante su campaña presidencial a cumplir el convenio firmado con el CNA, que incluía la instalación de la CICIH durante el primer año de gobierno. “Él, en campaña, suscribió un convenio con el Consejo Nacional Anticorrupción. En ese convenio de 11 puntos manifestaban traer la CICIH. El presidente lo firmó en aquel momento, siendo candidato, pero él lo dijo claramente: ‘Yo me comprometo con todos estos puntos, aunque algunos van a requerir más tiempo’”, declaró Mejía. La funcionaria también agregó que el documento fue firmado por todos los candidatos presidenciales participantes y que en él quedó plasmado el compromiso relacionado con la CICIH. “Dentro de ese convenio que firmó el presidente, y que firmaron todos los candidatos, venía la instalación de la CICIH. La misma abogada Gabriela Castellanos puede mostrar la firma del presidente en aquel momento de campaña y lo que decía ese documento”, afirmó.