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Es falso que Arnold Burgos amenazó con encarcelar a quienes compartan memes sobre él

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Publicaciones en redes sociales sacaron de contexto declaraciones del diputado Arnold Burgos, quien se refirió a posibles acciones contra cuentas anónimas vinculadas con desinformación, no contra usuarios que compartan memes

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 14:53 -
  • Carlos Urrutia
Es falso que Arnold Burgos amenazó con encarcelar a quienes compartan memes sobre él

Fotografía del diputado Arnold Burgos en una entrevista realizada por LA PRENSA

 Imagen: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que Arnold Burgos, diputado del Partido Nacional, supuestamente amenazó con enviar a la cárcel a las personas que compartan memes sobre él.

Pero esa afirmación es falsa. El congresista no dijo que promovería acciones legales contra quienes publiquen o compartan memes. Sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

Durante la sesión legislativa del 5 de mayo, Burgos planteó promover acciones contra personas que, desde perfiles anónimos en redes sociales, difundan información falsa o incurran en difamación, calumnias, amenazas o actos de intimidación.

Es decir, el diputado se refirió a posibles acciones contra cuentas anónimas vinculadas con desinformación o conductas que podrían constituir delitos contra el honor o amenazas, no contra usuarios que compartan memes sobre él.

“Voy a meter presos a los que hagan memes de mí”, dice textualmente una publicación en Facebook que ha sido compartido decenas de veces desde el 6 de mayo.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 11 de mayo de 2026

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 11 de mayo de 2026

 (Imagen: Facebook)

En Honduras, la difamación, la calumnia y las amenazas están contempladas en el Código Penal y pueden ser sancionadas con multas o penas de prisión, según la gravedad del caso y las circunstancias en que se cometan, incluyendo su difusión mediante medios de comunicación o plataformas digitales.

No lo ha planteado

Una revisión en el sitio web del Congreso Nacional y en sus redes sociales oficiales (1, 2, 3), donde el Poder Legislativo publica regularmente las mociones, iniciativas y proyectos de ley presentados durante las sesiones, no encontró ningún registro de una propuesta orientada a encarcelar a personas por compartir memes en redes sociales.

Una búsqueda adicional en Google con las palabras clave “Arnold Burgos + propuesta + cárcel + memes sobre él” condujo a un video publicado en Facebook por la cuenta del Congreso Nacional el 5 de mayo de 2026.

En la grabación, a partir del minuto 12:48, se escucha a Arnold Burgos, diputado, referirse a la intención de procesar a quienes, desde el anonimato en redes sociales, difamen, calumnien, amenacen, amedrenten o difundan desinformación.

En conclusión, es falso que Arnold Burgos haya afirmado que enviará a prisión a quienes compartan memes sobre él. Las publicaciones difundidas en redes sociales sacan de contexto sus declaraciones y distorsionan el sentido original de sus palabras.

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Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

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