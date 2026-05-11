Hallan calcinada a una mujer en San Antonio de Cortés

San Antonio de Cortés

Una mujer fue encontrada muerta y calcinada este lunes a un costado de la carretera en la aldea Cordoncillo, en el municipio de San Antonio de Cortés, departamento de Cortés, zona norte de Honduras. Pobladores de la zona fueron quienes alertaron a las autoridades policiales tras el hallazgo del cadáver en un solar ubicado a la orilla de la carretera.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada debido al estado en el que fue encontrado el cuerpo. Se espera que las investigaciones forenses permitan establecer su identidad de esta mujer en las próximas horas. Elementos policiales llegaron al lugar para acordonar la escena mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento cadavérico correspondiente.