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Acribillan a hombre y dejan a menor gravemente herido en El Progreso

Un hecho violento registrado en el sector de Agua Blanca Sur, en El Progreso, dejó como saldo un hombre fallecido y un menor en estado delicado tras un ataque armado

Acribillan a hombre y dejan a menor gravemente herido en El Progreso

La víctima mortal fue identificada como Carlos Humberto Vázquez de 44 años, propietario del taller.

 Foto: Cortesía
El Progreso, Honduras

Un ataque armado en un taller de mecánica dejó como resultado la muerte de un hombre y un menor de edad en estado delicado tras resultar herido de gravedad, hecho ocurrido en la colonia Plan de Vivienda, del sector de Agua Blanca Sur, en El Progreso, Yoro.

La víctima mortal fue identificada como Carlos Humberto Vázquez de 44 años, propietario del taller, quien falleció poco después de ser ingresado en un centro hospitalario, pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida a causa de las graves heridas sufridas durante el ataque.

Según versiones preliminares, el menor también resultó herido por impactos de bala y permanece hospitalizado bajo observación médica, debido a la gravedad de su estado. Familiares señalaron que el menor, de entre 10 y 12 años ayudaba en el taller.

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De acuerdo con los primeros reportes, varios individuos armados irrumpieron al rededor de las 12:30 del mediodía en el negocio de mecánica, donde estaban las dos víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones.

Luego del hecho violento, residentes del sector y testigos dieron aviso a las autoridades y equipos de socorro, que acudieron al lugar para auxiliar a los heridos y trasladarlos de inmediato a un centro hospitalario.

Sin embargo, a pesar de la atención brindada por el personal de salud, Carlos Vázquez murió debido a la gravedad de las heridas.

El ataque armado generó conmoción entre parientes, amistades y habitantes del sector, quienes se presentaron al sitio al enterarse de la tragedia.

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Elementos de la Policía y personal de investigación llegaron al lugar de los hechos para recolectar evidencias e iniciar las investigaciones orientadas a determinar cómo ocurrió el ataque.

Por ahora, las autoridades no reportan personas detenidas vinculadas al caso, ni han revelado detalles sobre las causas que habrían originado el hecho.

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Redacción La Prensa
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