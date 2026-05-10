Acribillan a hombre y dejan a menor gravemente herido en El Progreso

El Progreso, Honduras

Un ataque armado en un taller de mecánica dejó como resultado la muerte de un hombre y un menor de edad en estado delicado tras resultar herido de gravedad, hecho ocurrido en la colonia Plan de Vivienda, del sector de Agua Blanca Sur, en El Progreso, Yoro.

La víctima mortal fue identificada como Carlos Humberto Vázquez de 44 años, propietario del taller, quien falleció poco después de ser ingresado en un centro hospitalario, pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida a causa de las graves heridas sufridas durante el ataque.

Según versiones preliminares, el menor también resultó herido por impactos de bala y permanece hospitalizado bajo observación médica, debido a la gravedad de su estado. Familiares señalaron que el menor, de entre 10 y 12 años ayudaba en el taller.