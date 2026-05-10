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Pichichi Liga Española: marcó y Mbappé sufre nuevo revés; tabla goleadores

Mbappé sufrió un nuevo golpe, su acechador marcó y Vinicius falló: así quedó la tabla de goleadores de la Liga Española tras la jornada 35.

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 13:23 -
  • Lesly Gutiérrez
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Así quedó la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 tras la continuación de la jornada 35.
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*Marcus Rashford (FC Barcelona) -- El inglés se destapó con un golazo de tiro libre ante el Real Madrid y escaló en la tabla. Llegó a 8 goles.
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18. Alberto Moleiro (Villarreal) -- Su equipo empató 1-1 ante el Mallorca en esta jornada 35. Se ha quedado atrás con sus 10 anotaciones.
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17. Cucho Hernández (Real Betis) -- Jugó en el empate 2-2 ante la Real Sociedad en esta jornada 35 de la Liga Española. Sin embargo, se fue en blanco y y se mantiene en la lista con sus 10 goles.
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16. Jorge De Frutos (Rayo Vallecano) -- El jugador español lleva 10 goles en lo que va de la temporada y este lunes puede aumentar su cuenta en el juego ante el Girona.
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15. André Silva (Elche) -- El portugués se fue en blanco en el empate ante el Alavés (1-1). Registra 10 tantos tras 35 jornadas de la Liga Española 2025.2026.
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14. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño arrancó como suplente, pero tuvo minutos ante Real Madrid este domingo. Se queda con sus 11 goles en la recta final de la Liga Española.
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13. Lucas Boyé (Alavés) -- No estuvo en esta jornada 35 de la Liga Española por lesión y se mantiene con 11 anotaciones.
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12. Georges Mikautadze (Villarreal) -- El georgiano se fue en blanco en esta fecha ante el Mallorca y se queda con sus 11 goles.
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11. Toni Martínez (Alavés) -- El español marcó en el empate de su equipo ante el Elche el sábado. Escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar sus 12 tantos.
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10. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego no pudo marcar en esta fecha 35 y se estanca en la tabla de goleadores. Registra 12 goles en lo que va de la temporada.
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9. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco fue suplente ante el Real Madrid en el Clásico. No ha tenido su mejor cuota goleadora y lleva acumulado solo 12 tantos tras 35 fechas.
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8. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- El español mantiene su buena racha y este sábado firmó un nuevo gol. Actualmente registra 14 anotaciones en la Liga Española.
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7. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño falló en esta jornada 35 ante el Barcelona y se estancó en la tabla con sus 15 goles.
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6. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español anotó en el empate ante el Betis y llegó a 15 goles en su cuenta en la Liga Española.
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5. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil ya no jugará en lo que resta de la temporada por lesión, pero antes dejó un total de 16 goles.
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4. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El delantero español marcó ante el Real Madrid en el Clásico y escaló en la tabla de goleadores. Alcanzó los 16 tantos en la temporada.
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3. Ante Budimir (Osasuna) -- El delantero anotó ante el Levante y se mete en el podio de la tabla de goleadores con sus 17 anotaciones.
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2. Muriqi (Mallorca) -- El delantero mantiene su buena racha y mete presión en la cima en las últimas fechas. Marcó este domingo ante el Villarreal y ya suma 22 anotaciones; acorta distancias con Mbappé.
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1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero francés sufrió un nuevo revés en la Liga Española y no entró en la convocatoria para el juego de este domingo ante el Barcelona. Se mantiene liderando por el 'Pichichi' con 24 tantos; Muriqi queda a dos de diferencia a falta de tres jornadas.
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