Técnico en cultivo de palma, la nueva carrera de la Unah-Campus Atlántida

La Ceiba, Atlántida

Tras 10 años de planificación y diseño curricular, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah-Campus Atlántida) oficializó la aprobación de la carrera de Técnico Universitario en Cultivo Sostenible de la Palma Aceitera. Esta nueva oferta académica se convierte en una propuesta pionera a nivel nacional y responde a la demanda de un sector que representa el tercer rubro de mayor peso en el Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por habitantes del litoral Atlántico. Héctor Ávila, jefe del Departamento de Producción Vegetal, destacó el esfuerzo sostenido para concretar el proyecto. “Hemos venido trabajando fuertemente para poder ofertar esta carrera. Tenemos diez años diseñándola debido a la alta demanda que existe en esta región”, manifestó Ávila. Carlos Salgado, coordinador de la nueva carrera, subrayó el papel de los productores de palma en el desarrollo de la iniciativa. “Hemos tenido el apoyo de productores de palma para que esta carrera sea una realidad. Es una necesidad que el rubro ha venido pidiendo: tener técnicos especializados en palma aceitera”, expresó Salgado.

Innovación y base científica​

De acuerdo con Jonathan Tejeda, docente de la Unah-Campus Atlántida, el currículo es resultado de tres investigaciones clave desarrolladas en el campus universitario, entre ellas estudios sobre adaptabilidad genética.

“Se estudiaron cuatro materiales genéticos para recomendar a los productores cuál se comporta mejor en las condiciones climáticas de la zona”, apuntó Tejeda. Asimismo, se desarrollaron investigaciones sobre enmiendas calcáreas, acondicionadores orgánicos y manejo de suelos para optimizar la producción. “Se hicieron pruebas con geles absorbentes en suelos arenosos para maximizar la retención de agua y nutrientes”, añadió el docente.

Detalles del plan de estudios​

Los aspirantes podrán optar a esta carrera a partir de la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (Phuma) de agosto de 2026, con el objetivo de iniciar clases formalmente en el periodo académico de 2027. La duración de la carrera será de dos años y seis meses.

El campus universitario cuenta con cuatro manzanas de cultivo de palma destinadas exclusivamente a prácticas estudiantiles. Además, los estudiantes deberán cumplir con una práctica profesional de 600 horas en empresas de la agroindustria de la palma aceitera. Con este paso, la el Campus Atlántida reafirma su compromiso con la formación de profesionales técnicos que impulsen la sostenibilidad y la eficiencia en una región con alta vocación agrícola para el cultivo de palma, fortaleciendo así la economía del litoral Atlántico y del país.

Oferta académica

Actualmente, la Unah-Campus Atlántida ofrece las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Enfermería, Economía Agrícola, Administración de Empresas, Ecoturismo y el nuevo Técnico Universitario en Cultivo Sostenible de la Palma Aceitera.