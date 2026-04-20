Sin recorte: Unah asegura presupuesto para 2026

Tegucigalpa, Honduras.

Autoridades del Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) lograron este lunes un acuerdo para evitar la reducción presupuestaria prevista para el ejercicio fiscal 2026. Mario Pérez, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, confirmó que no se aplicará el recorte inicialmente planteado y que, al menos, se garantizará un presupuesto equivalente al asignado en 2025. “Hemos acordado que no habrá reducción presupuestaria para la Unah en el presupuesto 2026, que al menos vamos a darle el presupuesto que tuvo en el año 2025”, afirmó Pérez.

El diputado añadió que el financiamiento será objeto de una revisión permanente entre la Secretaría de Finanzas y la Comisión de Presupuesto, en función de la ejecución de la universidad durante el año.

Presupuesto garantizará continuidad de programas

Por su parte, Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, confirmó el acuerdo y detalló que el presupuesto alcanzará los 7,753 millones de lempiras. Fernández explicó que 7,400 millones provendrán del Tesoro Nacional, mientras que aproximadamente 328 millones serán generados por la propia universidad. El titular de la UNAH indicó que, aunque el monto no alcanza el 6 % constitucional, permitirá dar continuidad a programas clave como alimentación, transporte estudiantil y el proyecto “Mi Bienestar”. Asimismo, aseguró que el presupuesto garantizará la atención de una matrícula proyectada de 85,000 estudiantes, sin restringir el acceso a nuevos ingresos.

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