Rector de la Unah se reúne con Finanzas por recorte de más de L1,400 millones

Tegucigalpa, Honduras.

Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), se reúne este lunes con Emilio Hernández Hércules, ministro de Finanzas, y la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, en medio de la polémica por un recorte superior a 1,441 millones de lempiras al presupuesto de la institución para el ejercicio fiscal 2026. Fernández participa en el encuentro acompañado de secretarios ejecutivos, con el objetivo de abordar el impacto de la reducción presupuestaria, que inicialmente rondaba los 1,500 millones de lempiras, según estimaciones preliminares. Autoridades universitarias advirtieron que el ajuste no solo representa una disminución en cifras, sino que tendrá consecuencias directas en el acceso a la educación superior, la continuidad de proyectos de investigación y los programas de apoyo estudiantil.

Impacto en estudiantes y programas

El rector confirmó que los planes de expansión hacia zonas sin cobertura de educación superior han sido cancelados debido a la falta de recursos.

Asimismo, detalló que cerca de 30,000 estudiantes podrían verse afectados en el programa de alimentación. Aunque la universidad intentará sostener el apoyo a una parte de la población estudiantil, reconoció que la demanda supera la capacidad institucional. En cuanto al transporte gratuito, Fernández indicó que actualmente beneficia a unos 20,000 estudiantes a nivel nacional, quienes también enfrentarían limitaciones. A esto se suma el impacto en el programa de becas, que podría afectar a otros 30,000 estudiantes.

Reducción afecta contratación y operación

El recorte presupuestario también incluye una disminución de 74 millones de lempiras en la partida de sueldos y salarios, lo que limita la contratación de personal docente y administrativo. Como consecuencia, los concursos de selección han sido suspendidos, afectando la capacidad de la Unah para responder a la demanda académica y operativa. Fernández explicó que el presupuesto proyectado por la universidad y enviado al Poder Ejecutivo ascendía a 8,600 millones de lempiras; sin embargo, la Secretaría de Finanzas notificó recientemente la reducción.

Protestas estudiantiles

De forma paralela, estudiantes de la Unah en el Valle de Sula realizan este lunes un plantón en defensa de la educación pública, en rechazo al recorte presupuestario.