Hombre muere tras ser atacado a pedradas en la aldea Cerro Grande de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Durante la mañana de este domingo 7 de junio, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el sector de Las Flores, perteneciente a la aldea Cerro Grande, en Tegucigalpa.

Según información preliminar, habría sido atacada con piedras, provocándole heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo y ocasionando severos daños en el rostro, lo que dificulta su identificación.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido identificada, vestía una camisa de color gris y un pantalón jeans azul.