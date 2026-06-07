Hombre muere tras ser atacado a pedradas en la aldea Cerro Grande de Tegucigalpa

Durante la mañana de este domingo 7 de junio, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el sector de Las Flores, perteneciente a la aldea Cerro Grande, en Tegucigalpa.
Según información preliminar, habría sido atacada con piedras, provocándole heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo y ocasionando severos daños en el rostro, lo que dificulta su identificación.
La víctima, cuya identidad aún no ha sido identificada, vestía una camisa de color gris y un pantalón jeans azul.
Tras el hallazgo, elementos de la Policía Nacional se hicieron presentes en el sector, procediendo a asegurar la escena y realizar las investigaciones correspondientes. Asimismo, iniciaron la recolección de posibles indicios que ayuden a determinar las circunstancias del hecho.
El equipo de Medicina Forense efectuó el levantamiento del cuerpo y posteriormente lo trasladó a la morgue de la capital, donde se le practicará la autopsia correspondiente.
Hasta el momento, no se ha establecido la identidad del responsable ni se ha confirmado si en el hecho participaron otras personas, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.