Pobladores atacan con garrotes a hombre señalado por muerte de su esposa en Puerto Lempira

Puerto Lempira, Honduras.

Según información preliminar, la Policía Nacional recibió una denuncia sobre el fallecimiento de una mujer en esa localidad. Al atender el reporte, los agentes encontraron a la víctima sin vida y procedieron a requerir para fines investigativos a su esposo, identificado como Alexis López Fuentes , de 41 años.

El hecho quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales , en los que se observa a decenas de personas participando en la agresión contra el sospechoso.

Un grupo de pobladores sacó por la fuerza este domingo de una posta policial a un hombre que era investigado por la muerte de su esposa y posteriormente lo agredió con palos y garrotes en la comunidad de Cauquira, municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.

Según el informe oficial, el hombre manifestó a las autoridades que su pareja se había quitado la vida. No obstante, algunos elementos observados en la escena llevaron a los investigadores a profundizar las indagaciones y mantenerlo bajo resguardo policial mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Mientras el Ministerio Público y equipos especializados realizaban el procesamiento de la escena, un grupo de habitantes de la comunidad se concentró en las afueras de la posta policial, exigiendo respuestas por la muerte de la mujer.

La situación escaló rápidamente cuando varios ciudadanos ingresaron al lugar y sacaron al sospechoso, a quien golpearon con piedras, palos y otros objetos contundentes, según muestran videos que posteriormente circularon en redes sociales.

Las imágenes provocaron versiones sobre una supuesta muerte del hombre a causa de la golpiza. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad aclaró que dicha información es falsa.

“El ciudadano no ha fallecido. La Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, logró rescatarlo y trasladarlo al Hospital de Puerto Lempira, donde recibe atención médica”, informó el comisionado Wilmer Mayes Ríos, portavoz de la institución.

De acuerdo con las autoridades, Wilmer López Fuentes presenta múltiples lesiones producto de la agresión y permanece bajo custodia policial mientras recibe atención médica, debido al riesgo de que se produzcan nuevos ataques en su contra.

La Policía Nacional reiteró que, hasta el momento, no existe una conclusión oficial sobre las causas de la muerte de la mujer y que las investigaciones continúan para determinar si se trató de un suicidio o de un posible femicidio.

“Existen sospechas de que el esposo pudo haber participado en la muerte de la ciudadana, pero será la investigación la que determine las causas y las responsabilidades”, explicó Mayes Ríos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones tanto sobre la muerte de la mujer como sobre los actos violentos ocurridos en la posta policial, mientras llaman a la población a permitir que el caso sea esclarecido mediante los procedimientos legales correspondientes.