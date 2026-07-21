Bukele no insultó a Nasry Asfura; publicación en X fue sacada de contexto

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, supuestamente llamó "tonto" a su homólogo hondureño, Nasry Asfura, tras la visita de este último para ratificar la soberanía de la isla Conejo y conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra de 1969. Sin embargo, es falso. Bukele no llamó "tonto" a Asfura. La afirmación surge de una publicación del mandatario salvadoreño en X que fue sacada de contexto. En el mensaje, Bukele escribió: "Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano", pero no mencionó ni hizo referencia al presidente hondureño. "Bukele llama tonto a Asfura y estalla la polémica", dice textualmente una publicación en Facebook compartida desde el 19 de julio de 2026.

El presidente hondureño, Nasry Asfura, visitó oficialmente isla Conejo el 14 de julio de 2026 para conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra de 1969 y ratificar la soberanía en ese territorio, según informó EL HERALDO. Durante el acto, que incluyó la izada de la bandera nacional, el mandatario reafirmó la soberanía de Honduras sobre el territorio, lo que generó reacciones por parte de las autoridades salvadoreñas. Isla Conejo es un islote de aproximadamente 0.5 kilómetros cuadrados ubicado en el Golfo de Fonseca, una zona marítima compartida por Honduras, El Salvador y Nicaragua. El territorio permanece bajo administración y control de Honduras, que mantiene un destacamento militar permanente en la isla. No obstante, El Salvador ha sostenido en distintas ocasiones su reclamo de soberanía sobre el islote, al considerar que se trata de un territorio ocupado de forma ilegal.

Sin mención a Asfura

Búsquedas en la web y en medios de comunicación no encontraron evidencia que respalde la versión de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haya llamado "tonto" al presidente de Honduras, Nasry Asfura. El Heraldo publicó un artículo sobre las declaraciones que Bukele difundió en sus redes sociales el 18 de julio de 2026, luego de la visita oficial de Asfura a isla Conejo para conmemorar el 57 aniversario del cese de hostilidades de la Guerra de 1969. Según el artículo, el mandatario salvadoreño escribió: "Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada". En ningún momento del mensaje menciona a Nasry Asfura ni hace referencia directa al presidente hondureño. Asimismo, una revisión de la cuenta oficial de Bukele en X permitió localizar la publicación original del 18 de julio de 2026. El contenido coincide con el citado por El Heraldo y confirma que el mandatario no dirigió esas palabras a Asfura.

Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada.



Igual, la droga no la dejaremos pasar. Si la incautamos a miles de kilómetros, también la incautaremos en el Golfo de Fonseca.



Pero ese tema es con los narcos.... https://t.co/G91D76hU3f — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 19, 2026